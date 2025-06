PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONCLUEM O CURSO “PROGRAMA SAÚDE COM O AGENTE”

No dia 6 de julho de 2023, foi concluído o curso “Programa Saúde com o Agente”, uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde, CONASEMS e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso teve uma carga horária total de 1.245 horas, abordando uma variedade de temas que prepararam os agentes de saúde e endemias para fornecer uma melhor assistência aos usuários do SUS.





O curso foi dividido em modalidades teóricas e práticas. As aulas teóricas foram realizadas online, enquanto as aulas práticas foram ministradas e acompanhadas pela enfermeira Bárbara Cristiane. A prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu os materiais necessários para a realização do curso, que serão utilizados pelos agentes para facilitar o trabalho.





Ao todo, nove agentes comunitárias de saúde e três agentes de endemias conseguiram alcançar a nota final e foram aprovados, recebendo agora o título de “tecnólogos”. De acordo com o documento da UFRGS, a cerimônia de colação de grau, obrigatória em todos os municípios, será realizada em breve.