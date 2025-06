os forrozeiros paraibanos que deixaram sua marca no futebol

Basta olhar com atenção para os bastidores de alguns grandes clubes do Nordeste para perceber que a história deles também se escreve no ritmo da sanfona. Por trás de camisas, escudos e contratações, nomes influentes da música regional — especialmente do forró — já comandaram agremiações, influenciaram torcidas e ajudaram a moldar a identidade de times centenários. Na contagem regressiva para mais um São João, tempo em que a música toma conta das ruas e corações da região, vale lembrar que a relação entre o ritmo e o futebol nordestino é mais profunda do que parece.

Genival Lacerda e Jackson do Pandeiro. (Foto: Reprodução/Retalhos históricos de Campina Grande)

Não se trata de coincidência: em uma região onde o futebol e o forró são dois pilares culturais, vez ou outra essas paixões acabam trilhando o mesmo caminho. Seja como torcedores ilustres, dirigentes ou patrocinadores, artistas e empresários do gênero ajudaram a impulsionar projetos esportivos e fortalecer elos com a comunidade.

Entre os nomes mais simbólicos dessa união na Paraíba, dois ícones do forró se destacam: Genival Lacerda e Jackson do Pandeiro. Dois gigantes da música que também fizeram do futebol uma parte essencial de suas histórias.

Genival Lacerda: do forrobodó aos gramados do Galo

Dono de um vozeirão inconfundível e de um bom humor que virou marca registrada, Genival Lacerda sempre carregou Campina Grande no peito — cidade onde nasceu e que abriga o maior São João do país. E se é impossível falar da capital do forró sem citar o Treze, o mesmo se aplica à vida de Genival.

Torcedor apaixonado pelo Galo da Borborema, Genival não se limitava a cantar o amor pelo clube. Ele vestiu, literalmente, a camisa do Treze. Antes de alcançar a fama com sucessos como “Severina Xique-Xique”, ele atuou nas categorias de base do clube nos anos 1940 e chegou a defender o time principal. Era um tempo em que os salões de baile dividiam espaço com os gramados de terra batida — e Genival transitava pelos dois com a mesma naturalidade.

Genival Lacerda jogou pelo Treze. (Foto: Divulgação)

Décadas depois, já consagrado, manteve viva a relação com o clube. Participou de campanhas de mobilização, compareceu a jogos decisivos e foi homenageado com uma camisa personalizada em pleno Estádio Presidente Vargas. A torcida o tratava como patrimônio do Treze, uma figura-símbolo da alma nordestina que o clube tanto representa.

Jackson do Pandeiro: o ritmo do jogo

Se Genival esteve em campo, Jackson do Pandeiro foi o cronista musical do futebol paraibano e brasileiro. Natural de Alagoa Grande, no Agreste do estado, ele se apaixonou pelo esporte ainda jovem, quando morava em Campina Grande. Jogou como goleiro do Central, clube amador do bairro do Zé Pinheiro. Mas foi o Treze que ganhou seu coração.

A devoção pelo Galo da Borborema era visceral, como a música que produzia. Jackson fazia questão de acompanhar os jogos, comentar partidas e manter o clube em sua vida mesmo no auge da carreira. Mas a paixão futebolística dele ultrapassava fronteiras estaduais: Jackson era também rubro-negro fervoroso — torcedor assumido do Flamengo.

Jackson do Pandeiro era flamenguista apaixonado. (Foto: Reprodução)

Essa paixão virou canção. No último disco de sua carreira, “Isso é que é Forró”, de 1981, incluiu a faixa “Bola de Pé em Pé”, sua terceira homenagem ao Flamengo. Na letra, descreve o ambiente dos clássicos cariocas, eterniza vitórias sobre rivais e celebra o clube do coração com orgulho.

Há ainda uma quarta música dedicada ao Flamengo que nunca chegou a ser gravada. Os versos sobreviveram na memória do sobrinho Zé Gomes, como relíquia de um artista que tratava o futebol com a mesma sensibilidade com que tocava seu pandeiro.

Jackson também exaltou Pelé, ironizou a Copa de 1966 e se emocionou com a seleção de 1982. Seu amor pelo futebol foi além do torcer: era elemento recorrente de sua obra e inspiração constante.

E mesmo nos momentos mais delicados da vida, o futebol não o abandonou. Internado em coma, ao recobrar a consciência, sua primeira pergunta foi sobre Zico. Queria saber se o ídolo havia feito gol.

Encontro de Sanfoneiros – Foto: Epitácio Germano.

Um compasso paraibano

Genival e Jackson, cada um à sua maneira, foram músicos de sucesso, torcedores, cronistas e protagonistas de histórias que ainda hoje pulsam nas arquibancadas da Paraíba. Eles mostram que forró e futebol são expressões culturais, formas de viver, torcer e resistir.

