CRAS DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SEDIA ARRAIÁ DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV

Na última quinta-feira, dia 13, o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte, sediou o Arraiá do grupo de idosos que faz parte do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). O evento ocorreu durante o encontro semanal realizado no CRAS.



Foi uma tarde repleta de alegria, animação, comidas típicas, quadrilha e muito forró. A animação ficou por conta do Trio Veterano, com a participação do marcador de quadrilha junina, Paulo Gorgonio. Josicleide Braz, coordenadora do CRAS, informou que o momento foi possível graças ao empenho de toda a equipe e à parceria de cada um que colaborou.



Suzete Pereira, secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, destacou o excelente trabalho desenvolvido pela equipe do CRAS. Com sua nova estrutura física, oferecendo conforto e comodidade aos usuários, o CRAS está localizado na Avenida Justino Dantas, 161, no centro da cidade de São José do Seridó, onde são oferecidos diversos serviços na área social à população. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

