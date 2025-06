Palco Cultura Popular estreia neste sábado no Parque Solon de Lucena

A programação do Palco Cultura Popular, dentro do São João Multicultural da Capital, começa neste sábado (21), no Parque Solon de Lucena, com apresentações da Barca Santa Marina e da Ciranda do Sol. Ao todo, oito grupos de cultura popular vão passar pelo Palco Cultura Popular. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento segue até a terça-feira (24), sempre a partir das 17h.

“É uma alegria anunciar, mais uma vez, as culturas populares em nosso São João. Todos os anos nós temos criado um palco, num ambiente para as culturas populares, no Parque Solon de Lucena. É uma forma de valorizar essas manifestações históricas, de tradição, que carregam a memória e a identidade do povo de João Pessoa. Nós trabalhamos para acolher a maior diversidade das culturas da cidade. Criamos esse Palco da Cultura Popular como uma forma de estimular, valorizar, proteger essas manifestações que fazem parte da nossa memória”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Sábado – Maria Conceição de Sousa Cunha, mais conhecida como Mestra Lia, está à frente da Barca Santa Marina, e ressalta que a apresentação é sempre muito bonita.

“A Barca conta histórias dos antigos navegadores portugueses e espanhóis, e cada componente fica responsável por uma parte. Como é uma história muito longa, na nossa apresentação faremos um pout-pourri. O grupo canta e dança alguns trechos que seriam as tormentas vividas pelos marinheiros como saudade, guerra, muito tempo longe de casa”, explica.

Atualmente, em João Pessoa, a Barca Santa Marina é a única em atuação, e conta com 30 componentes entre crianças, jovens, adultos e idosos. As demais barcas, conforme a Mestra Lia, foram extintas.

Ela ressalta que todos aguardam ansiosos o momento da apresentação, principalmente pelo apoio que a Prefeitura e a Funjope oferecem às culturas populares. “Minha expectativa é a melhor possível, pois cultura popular não tem vez nas grandes cidades e festas populares. Aqui sim”, comemora.

A segunda apresentação do sábado é da Ciranda do Sol que, conforme a coordenadora Mestra Tina, tem o intuito de apresentar ao público a cultura popular tradicional do Bairro dos Novais, em João Pessoa. Para ela, fazer parte da programação de São João da cidade representa um incentivo ao grupo.

“Para nós, é muito importante esse convite da Funjope, é uma forma de incentivar e manter essa cultura viva a partir do apoio. Estamos levando 20 integrantes e vamos tocar, cantar e dançar”, conta.

A Mestra Tina afirma que a expectativa é que as pessoas compareçam e valorizem a cultura popular. “Esperamos que o público realmente participe dessa grande roda. Isso nos faz sentir importantes por poder transmitir nossos conhecimentos sobre essa brincadeira que já existe desde a década de 1960 e vem passando de geração em geração, mantendo viva essa tradição”, pontua.

Domingo – A apresentação da Cangaceiras de Lampião, do bairro José Américo, acontece neste domingo (22) e, segundo o coordenador, Raimundo Trajano, reúne 12 mulheres com idade entre 60 e 82 anos. Ele conta que tudo começou numa conversa entre mulheres que moravam no Sertão. Durante o trabalho na roça, teriam descoberto que seus familiares haviam conhecido Lampião. Daí partiu a ideia de criar o grupo de xaxado As Cangaceiras de Lampião, em 2011.

As integrantes dançam músicas de Marinês, Luiz Gonzaga, Assisão, Pinto do Acordeon, sempre no ritmo do xaxado, e as roupas são tradicionalmente reproduções da época de Lampião.

“Em nossa participação nas festas juninas queremos mostrar que as pessoas idosas são capazes de fazer o que querem e isso contribui para a autoestima. São mulheres empoderadas brigando pelo seu espaço. A visão é passar a energia contagiante que elas têm através do xaxado. Por isso, nossa expectativa é que o público apareça para prestigiar”, disse.

O Boi de Reis Estrela do Norte, que está na programação deste domingo, é composto por cerca de 20 pessoas. Seu coordenador, Pirralhinho, afirma que todos ficaram felizes com o convite para participar do São João Multicultural de João Pessoa.

“Eu acho muito bom porque mostra o trabalho de cultura que existe dentro de João Pessoa, valorizando a nossa arte. Não podemos deixar morrer essa tradição e faremos uma bela apresentação para o público que estiver lá”, comentou.

Segunda-feira – O grupo folclórico Catarina, do município de Cabedelo, se apresenta na segunda-feira (23), no Palco Cultura Popular. A diretora Mônica Costa, que coordena os integrantes ao lado do coreógrafo Sanderson Guedes, comenta o que representa participar do São João Multicultural de João Pessoa.

“Para a gente, é uma satisfação imensa poder estar dentro da programação da Funjope nesse São João. É um meio de divulgação espetacular para nós. Então, o público pode esperar desta apresentação uma história belíssima, na qual vamos falar de uma sereia chamada Iara, uma lenda dos rios. Nossa expectativa para o evento é uma das melhores”, conta.

Ao todo, o grupo folclórico Catarina terá 12 dançarinos em cena. “A nossa expectativa para o evento é uma das melhores”, comenta a diretora.

Vó Mera e Suas Netinhas também se apresenta nesta segunda-feira e, para ela, este é sempre um momento importante na vida do artista. “Com essas oportunidades, a gente sabe que estão dando valor à cultura popular de João Pessoa cada vez mais. Eu me sinto muito feliz e muito grata de perceber isso, que estão valorizando a cultura popular, a ciranda, o coco de roda”, comenta.

O público, segundo ela, pode esperar muita alegria, coco de roda, ciranda e prazer. “Quando a gente canta, quando a gente dança, é uma liberdade, um amor, um sossego e é cultura popular. Espero que todo o povo venha para prestigiar, cantar, brincar, se divertir, todos num só coração e num só pensamento. Que seja uma festa bem distinta para todos os artistas que vêm entregar a sua alegria para o povo de João Pessoa”, acrescenta Vó Mera.

Terça-feira – O quarto dia de programação no Palco Cultura Popular vai contar com apresentações do Babau do Mestre Vavau, com seus bonecos de pano, e do grupo de dança Dinâmico Cultural.

“É muito importante fazer parte do São João de João Pessoa, contribui para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura popular. Como mestre, dependo da cultura e preciso desses espaços para mostrar minha arte, manter a tradição que aprendi com meu pai e que estou passando adiante. As pessoas precisam ver mais a nossa cultura popular e, dessa forma, conseguimos mostrar nosso trabalho”, pontua.

O Mestre Vavau promete uma apresentação bem humorada. “Procuro, ao máximo, tirar sorrisos das pessoas com o meu teatro. A partir do momento em que estou me apresentando, já não sou mais eu, ali estão os personagens que interpreto. É muito bom quando vejo as crianças e idosos rindo com os bonecos. Eu espero conseguir alegrar as pessoas e contribuir, inclusive, para educar as crianças quando falamos sobre a importância, por exemplo, de estudar, de escovar os dentes, sempre com bom humor”, acrescenta.

Outra atração desta terça-feira é o grupo de dança convidado Dinâmico Cultural. Albanisa Maria Silva, professora, coordenadora e coreógrafa do grupo, que completou 16 anos de atuação, comenta a relevância de fazer parte do São João Multicultural de João Pessoa.

“Para nós, que formamos o grupo Dinâmico Cultural, participar desse evento representa muito. Nós vamos apresentar a Dança da Peneira, referente ao período junino, mas também, em outras ocasiões, fazemos dança de salão, danças regionais, dança cigana, carimbó, xaxado e country”, ressalta.

O Dinâmico Cultural é composto por 26 idosas, com idade entre 76 e 95 anos, mas nem todas participam das apresentações. “As que se apresentam, se acham o máximo. É uma forma que elas encontram de mostrar que, apesar da idade, têm condições de dançar, fazer uma coreografia, se vestir de acordo com a época, se apaixonar. Elas sentem o maior prazer”.

Para Albanisa, é importante que as idosas possam ser vistas pelo público jovem, para que elas percebam o prazer que cada uma sente ao se apresentar, mostrando que têm condições e capacidade.

Programação – A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa pode ser acessada no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.