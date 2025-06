João Azevêdo prestigia abertura do São João de Patos e destaca investimentos do Governo nos festejos juninos da Paraíba — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo prestigiou, na noite dessa quinta-feira (19), a abertura do São João de Patos 2025 — um dos mais tradicionais do Sertão paraibano, oportunidade em que o chefe do Executivo estadual destacou os investimentos do Governo nos festejos juninos de 91 municípios, que ultrapassam os R$ 54 milhões, garantindo segurança e saúde para quem decidiu aproveitar a grande festa do Nordeste na Paraíba.

As atrações do São João de Patos se apresentam no Terreiro do Forró, uma estrutura que praticamente dobrou de tamanho — indo de 13 mil metros quadrados para 25 mil metros quadrados — e que conta com todo o suporte para quem vai brincar os festejos juninos, como um posto médico avançado, que, na ocasião, foi visitado pelo governador João Azevêdo, que esteve acompanhado do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta e do vice-governador Lucas Ribeiro, entre outras autoridades.

“Eu tenho muita expectativa para que a gente tenha uma festa muito tranquila — a Paraíba tem dado exemplo na realização de São João muito tranquilo, com dois anos consecutivos sem o registro de nenhum óbito associado à festa. E eu fico muito feliz de a gente estar aqui hoje compartilhando esse momento com o deputado Hugo Motta, com o prefeito Nabor Wanderley, quando Patos realiza a sua maior festa de São João, com espaço ampliado, praticamente dobrou de tamanho. Por isso estamos também com toda essa estrutura para que a gente possa fazer um São João muito tranquilo aqui”, comentou o gestor paraibano.

Pouco antes, João Azevêdo visitou o posto médico avançado, quando destacou: “Essa estrutura representa apoio e segurança para quem decidiu se divertir no São João de Patos. Se houver necessidade — e espero sinceramente que não haja — a pessoa terá um atendimento rápido, com ambulância disponível em caso de assistência maior. Estamos colocando em grandes festas unidades como essa para atender a população, algumas contando inclusive com UTI, porque a gente sabe que não é fácil tirar uma pessoa de uma festa tão grandiosa para socorrer.”

O prefeito de Patos, Nabor Wanderley, agradeceu a parceria com a gestão do governador João Azevêdo também na realização do São João de Patos. “O governador João Azevêdo é um grande parceiro do município de Patos em todos os momentos — e não seria diferente numa festa tão importante para o nosso município, que movimenta a economia, gerando renda, trazendo muito retorno para a nossa população. Por isso essa parceria com o Governo do Estado, que também é financeira, tem sido muito importante”, afirmou.

A primeira noite do São João de Patos, que teve na abertura Luan Estilizado, Nattanzinho e a dupla Jorge e Mateus, foi prestigiada também por auxiliares do Governo do Estado, como Deusdete Queiroga (Infraestrutura); Lídia Moura (Mulher e Diversidade Humana); e Ronaldo Guerra (Chefia de Gabinete), além do deputado federal Aguinaldo Ribeiro.

Ao todo, o Governo da Paraíba investe R$ 54,3 milhões nos festejos juninos deste ano em 91 municípios, consolidando o compromisso com a valorização das tradições culturais e com o fortalecimento da economia local em todo o estado. Em Campina Grande, por exemplo, estão sendo investidos R$ 12,4 milhões, contemplando comerciantes do Parque do Povo, quadrilhas juninas, o 40° Salão do Artesanato Paraibano e todo o esquema de segurança durante a realização do Maior São João do Mundo.