“GINCANA MEU NUCA É TOPITY” MOBILIZA JOVENS E ADOLESCENTES EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A cidade de São José do Seridó tem sido destaque no estado devido às ações do Núcleo de Cidadania do Adolescente – NUCA – que superou todas as expectativas ao registrar a inscrição de mais de 70 jovens e adolescentes, sendo o município com maior participação no estado.





No próximo sábado, dia 29, a partir das 16 horas, será realizada uma empolgante gincana no Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros, com uma proposta especial para os participantes: a entrada será: Levar o celular, para participar do desafio “Meu NUCA é TOPITY” do Selo UNICEF. Esse evento é voltado para adolescentes em geral, buscando promover a integração e o engajamento da juventude na comunidade.





A programação está repleta de atividades divertidas e emocionantes, com o tema “Meu NUCA é TOPITY”, a qual inclui uma caminhada, brincadeiras, lanches e sorteio de brindes. É uma excelente oportunidade para os jovens interagirem, se divertirem e, ao mesmo tempo, contribuírem para uma causa social.





O evento tem como objetivo principal fortalecer o protagonismo juvenil, estimulando o espírito de cooperação, criatividade e responsabilidade social entre os adolescentes. Além disso, a ação está alinhada com o Selo UNICEF, o que demonstra o compromisso da cidade em promover políticas públicas efetivas e inclusivas para a juventude.





Dessa forma, a população de São José do Seridó é convidada a participar e prestigiar essa gincana inovadora e impactante, onde a diversão e a solidariedade caminham juntas. A mobilização da comunidade é fundamental para o sucesso desse evento, que tem o potencial de deixar um legado positivo para o município e seus jovens.