Cícero Lucena destaca potencial de desenvolvimento do Sertão durante inauguração da nova pista do Aeroporto de Patos

O prefeito Cícero Lucena celebrou, nesta quinta-feira (19), a inauguração da nova pista e o sistema de sinalização do Aeroporto Regional Firmino Ayres, em Patos, ao lado do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do governador João Azevêdo, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, entre outras autoridades. Na ocasião, o gestor da Capital projetou mais desenvolvimento para a região do Sertão paraibano, que conta com um equipamento para o deslocamento seguro de pessoas e transporte de cargas.

“Estamos vivendo um momento especial aqui em Patos. Primeiro, com o fortalecimento da infraestrutura. Nesse contexto, o aeroporto terá um papel importante no destaque de Patos como polo econômico dessa região — uma cidade central para todo esse entorno. É muito bom ver as ações do governo nesse sentido, fortalecendo cada vez mais as oportunidades no interior do estado”, afirmou Cícero Lucena.

De acordo com o Governo do Estado, as obras, em parceria com o Governo Federal, representam investimentos de R$ 39,8 milhões e vão permitir que o aeroporto receba até três aeronaves do modelo ATR-72.Além da reconstrução da pista de pousos e decolagens, o Aeroporto de Patos ganhou também um novo pátio de aeronaves, taxiway, regularização de faixa de pista, cerca operacional, estacionamento de veículos e sistemas de auxílio à navegação aérea. Já o terminal de passageiros, em construção, será entregue até o final do ano.

“A partir do momento em que você tem um aeroporto com uma pista de 1,6 mil metros, tamanho igual ao de Campina Grande, se têm as condições de se ampliar ainda mais essas conexões de Patos com o Brasil e o mundo. E é por isso que eu gostaria de falar da minha alegria e de agradecer ao prefeito Nabor Wanderley, ao ministro Silvio Costa Filho e ao presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta pela parceria que tornou esse sonho possível”, afirmou João Azevêdo.

A inauguração da nova pista e do sistema de sinalização de Patos também foi prestigiada pelo vice-governador Lucas Ribeiro; pelo ministro das Comunicações, Fred Siqueira; pelos deputados federais Aguinaldo Ribeiro, Wilson Santiago e Mersinho Lucena; pelos deputados estaduais Márcio Roberto, Tarciano Diniz, Jutahy Menezes e Branco Mendes, assim como diversas outras lideranças políticas.