Prefeitura garante vacinação em pontos móveis no Dia de Corpus Christi

A Prefeitura de João Pessoa garantirá ação preventiva por meio da vacinação nos três pontos móveis da Capital nesta quinta-feira (19), quando é celebrado o Dia de Corpus Christi e na sexta-feira (20), decretado pontos facultativos pela Secretaria de Administração do Município. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, reforça o compromisso com a prevenção da população pessoense e dos turistas que visitam a cidade neste feriadão.

Nesta quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), os profissionais de saúde estarão disponíveis para vacinação em horários estendidos: até as 21h no Shopping Sul e no Home Center Ferreira Costa, e até as 20h no Shopping Tambiá. Já no sábado, os três pontos móveis funcionarão no período das 8h às 16h. A imunização segue como uma das estratégias mais eficazes para proteger a saúde da população. Além de prevenir doenças graves, ela ajuda a reduzir a circulação de agentes infecciosos, beneficiando inclusive quem não pode ser vacinado por motivos de saúde.

“Os pontos móveis funcionarão até o sábado. Na próxima segunda e terça-feira, quando é o feriado junino teremos uma pausa e retornaremos normalmente em todas as salas de vacina da rede municipal e nos pontos móveis”, informou Fernando Virgolino, coordenador de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “Com os números crescentes de síndromes gripais em todo país e no nosso Estado, seguimos alertando as pessoas e principalmente quem faz parte do grupo prioritário, que procure um serviço mais próximo e coloque em dia a proteção por meio da vacina”, completou o coordenador.

Atendimento de urgência – O Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, também estará aberto, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação de urgência – antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Influenza – O imunizante está disponível para toda população a partir dos seis meses de idade e, sobretudo, o alerta e chamamento segue de forma intensificada principalmente para as pessoas que integram os grupos prioritários, que são pessoas com comorbidades e imunossuprimidas, idosos, gestantes e crianças.

Covid-19 – Já a vacina que protege contra Covid-19 entrou na programação vacinal de rotina para crianças a partir de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para pessoas acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários, que são: Pessoas de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Pontos de vacinação em João Pessoa no Dia de Corpus Christi:

Centro Municipal de Imunização (aberto aos sábados, domingos e feriados)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Horário: 8h às 12h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (quinta e sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (quinta e sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (quinta e sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).