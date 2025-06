Polo Centro Histórico tem Trio Forrozão Bom Que Só, Lily Sanfoneira e Dida Pachequinho, nesta sexta-feira

A programação do Polo Centro Histórico, dentro do São João Multicultural da Capital, tem muito forró nesta sexta-feira (20). A partir das 18h, o Largo de São Frei Pedro Gonçalves recebe o Trio Forrozão Bom Que Só, Lily Sanfoneira e Dida Pachequinho. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), segue até a sexta-feira (27).

“Nós estamos, dentro da nossa política de valorização da cultura junina, envolvendo o projeto do São João Multicultural em vários territórios, com uma diversidade grande das culturas de João Pessoa. Fizemos dois festivais de quadrilhas juninas, o Pré-Junino, Feira de Cordel, temos shows na praia e também nos polos, sobretudo, no Polo Centro Histórico que é importantíssimo valorizar e estimular”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que o prefeito Cícero Lucena tem uma determinação de que todos devem trabalhar na perspectiva de fortalecimento e recuperação desse território, sobretudo, com ocupação. “A cultura e as festas podem nos ajudar a manter as pessoas no Centro Histórico, valorizando a cultura, como é o caso de termos sanfoneiros como a Lily Sanfoneira, Dida Pachequinho e os demais músicos que estão se apresentando no Polo Centro Histórico. Isso é extremamente importante para todos nós”, acrescenta.

Para o sanfoneiro, cantor e compositor Dida Pachequinho a realização do Polo Centro Histórico é muito positiva para a cultura local e os artistas da terra. “É ótimo saber que estão reavivando nossa cultura”, pontua. Ele, que já foi integrante do grupo Os Três do Nordeste, promete um repertório com muito forró pé de serra, incluindo sucessos como ‘Proibido Cochilar’, ‘Toque de Fole’, além de interpretar obras de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. “A minha expectativa é que seja um sucesso como vem sendo feito. Parabéns a todos vocês”, declara.

O maestro Lourival Júnior, do Trio Forrozão Bom Que Só, também elogia a realização do evento. “O Centro Histórico da nossa cidade tem uma cultura pulsante. Foi uma ótima sacada da Prefeitura levar o forró para este espaço tão plural de nossa cidade. Estamos muito felizes em levar nosso som, e as expectativas são as melhores possíveis. Já fazia um bom tempo que não nos apresentávamos em um evento oficial da Prefeitura. Voltar a este ciclo é renovador”, ressalta.

Sucessos do tradicional forró de raiz, de Antônio Barros, Marinês, Luiz Gonzaga, entre outros, fazem parte do repertório do grupo, que promete muita animação durante sua apresentação.

Lily Sanfoneira concorda que é importante a criação de um polo de forró no Centro Histórico, durante o período junino. “É um lugar muito significativo para nossa cidade e para a cena cultural paraibana”, destaca.

A artista promete muito forró pé de serra e algumas músicas do seu primeiro disco: ‘Menina-flor’. Em suas apresentações, ela sempre toca clássicos de artistas como Jackson do Pandeiro, Antônio Barros, Elba Ramalho, Trio Nordestino, Santanna, Marinês, Flávio José.

“Estou animada para o show. Espero que o público curta muito. Adoro ver as pessoas dançando, cantando, sendo felizes. Meu objetivo sempre será que as pessoas saiam do show mais felizes do que entraram”, completa.

Programação – A programação segue na sexta-feira (27) com o Trio Surreal e o cantor Geovani Júnior.