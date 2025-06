Palmeiras bate Al Ahly e vira líder provisório no Grupo A do Mundial

O Palmeiras ficou mais próximo da classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa nesta quinta-feira (19) ao garantir sua primeira vitória na competição pelo placar de 2 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos). Os gols saíram no segundo tempo. O primeiro foi contra, em desvio de cabeça de Abou Ali, após falta cobrada por Aníbal Moreno para dentro da área. Dez minutos depois, brilhou a estrela do argentino Flaco López, que entrara na partida no início do segundo tempo. Após passe primoroso de Maurício, López ampliou para o Palmeiras com um chute certeiro para o fundo da rede.

Na sequência, aos 17 minutos, a partida foi paralisada devido à aproximação de uma tempestade com raios. O jogo ficou interrompido por 45 minutos e o Verdão manteve o placar até o apito final.

No primeiro tempo, sob forte calor de meio-dia (horário de Nova Jersey), foram poucas as chances de gol. A principal delas foi do Palmeiras, com Estêvão, que por um triz não abre o placar para o Verdão aos 17 minutos. O jovem atacante se livrou da marcação, alcançou a grande área e chutou com perigo no contrapé do goleiro El Shenawy. A bola raspou a trave adversária. Depois, aos 36 minutos, para desespero da torcida alviverde, o meio-campista Rafael Veiga foi expulso após cometer falta em Trézéguet. No entanto, houve revisão do lance pelo árbitro de video (VAR), e o árbitro de campo voltou atrás na decisão e anotou apenas cartão amarelo para Veiga.

Prestes a se apresentar ao Chelsea (Inglaterra), clube onde jogará após o término do Mundial de Clubes, o atacante Estêvão, de 18 anos, foi eleito pela segunda vez – a primeira foi na estreia do Palmeiras contra o Porto (1 a 1) – o melhor jogador da partida.

O técnico do Verdão Abel Ferreira não escondeu sua satisfação com o desempenho da equipe, ao analisar a partida em entrevista logo após a vitória.

“Jogo difícil, é preciso saber com quem estamos a jogar: é só a equipe mais da África, é uma equipe com a qual já jogamos três vezes em Mundiais, está habituada a este tipo de competições também. O contexto de jogo não era fácil para as duas equipes, estava muito calor. Achei que entramos um pouquinho ansiosos também, depois tivemos que parar o jogo após fazermos 2 a 0. Acho que é uma vitória super justa, podíamos ter feito um ou mais dois gols, mas aceito o resultado. Agora vamos descansar e nos preparar para o próximo”, analisou o treinador, em entrevista à DAZN, plataforma na internet que transmite gratuitamente todos os jogos da competição, após acordo com a Fifa.

O Palmeiras faz o último jogo da fase de grupos na próxima segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília), contra o Inter Miami (EUA), onde joga o craque argentino Lionel Messi. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami. No mesmo horário, o Porto encara o Al Ahly, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.