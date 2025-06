Governo da Paraíba lança prêmios para valorizar boas práticas na Rede Estadual de Ensino — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB), publicou os editais dos prêmios Professor Nota 1000, Escola Nota 1000 e Melhores do Ano, com o objetivo de reconhecer e valorizar as melhores práticas pedagógicas, de gestão escolar e os bons resultados educacionais obtidos ao longo do ano letivo de 2025. A ação reafirma o compromisso do Estado com a qualidade da educação pública e a valorização de quem faz a diferença nas escolas paraibanas.

Os editais 017, 018 e 019/2025 foram lançados oficialmente no portal da SEE e detalham as condições de participação, os critérios de avaliação e as premiações para cada uma das categorias.

“A educação da Paraíba tem avançado porque valoriza as pessoas que fazem a diferença dentro das escolas. Com esses prêmios, queremos reconhecer o esforço dos nossos professores, gestores, estudantes e equipes que, com dedicação e compromisso, constroem uma rede pública mais justa, eficiente e transformadora. Essa é uma política de valorização que reforça nosso compromisso com resultados e com a qualidade do ensino ofertado aos paraibanos,” afirmou o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho.

Professor Nota 1000

Com inscrições abertas entre os dias 14 e 25 de julho, o Prêmio Professor Nota 1000 é voltado aos docentes em efetivo exercício na Rede Pública Estadual de Ensino da Paraíba. A premiação tem como foco destacar projetos pedagógicos inovadores e eficazes, que promovam melhorias concretas na aprendizagem dos estudantes.

Para participar, o professor deve apresentar um projeto pedagógico, um relatório de execução e um dossiê de resultados, todos com base em evidências educacionais e metodologias ativas. Os aprovados receberão o equivalente a uma remuneração mensal.

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao/todos-editais/todos-editais-e-licitacoes/edital017premioprofessornotamil.pdf

Escola Nota 1000

Destinado às escolas estaduais que obtiveram avanços significativos nos indicadores de aprendizagem, gestão, permanência e equidade, o Prêmio Escola Nota 1000 valoriza o trabalho coletivo das equipes escolares.

A inscrição é realizada por um representante da gestão escolar e deve incluir documentos como o projeto de intervenção pedagógica, o relatório de execução, o dossiê de resultados e o dossiê de gestão. A unidade vencedora receberá um investimento institucional para aplicação em ações escolares estratégicas.

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao/todos-editais/todos-editais-e-licitacoes/edital018premioescolanotamil.pdf

Melhores do Ano

O Prêmio Melhores do Ano reconhece os maiores destaques da educação estadual em 2025. A seleção é feita a partir dos resultados consolidados nos prêmios anteriores e em indicadores educacionais oficiais, sem necessidade de inscrição.

Serão premiados:

• 16 professores com os melhores projetos por área temática;

• 16 escolas, uma por Gerência Regional de Educação (GRE);

• 3 GREs com melhor desempenho e 2 com maior evolução no ano;

• 16 estudantes do Ensino Médio com maior desempenho acadêmico.

Entre as premiações estão troféus, notebooks, intercâmbios nacionais e investimentos em unidades escolares e gerências regionais.

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao/todos-editais/todos-editais-e-licitacoes/edital019premiomelhoresdoano.pdf

Os detalhes completos, cronogramas e formulários estão disponíveis no site oficial da Secretaria e também no portal dos Prêmios no endereço www.see.pb.gov.br/premios.