Em Campina Grande, reunião da Câmara Temática de Turismo do Consórcio Nordeste define ações estratégicas para a região — Governo da Paraíba

Nesta quarta-feira, dia 18 de junho, Campina Grande sediou a reunião da Câmara Temática de Turismo do Consórcio Nordeste, um encontro que reuniu secretários estaduais do Turismo e representantes do setor para discutir iniciativas voltadas ao fortalecimento regional. O evento ocorreu no Escritório de Representação do Governo do Estado da Paraíba e contou com uma agenda repleta de temas relevantes para a promoção da região em âmbito nacional e internacional.

Um dos pontos abordados é o lançamento da marca NORDESTE, que é destinada a posicionar a região no cenário turístico global, com previsão de eventos de lançamento no sudeste do país e na Europa. A marca, que já foi aprovada e criada através de uma parceria com o Sebrae Nacional, torna o Nordeste um bloco só na promoção turística, posicionando a região como um destino de excelência a ser promovido dentro e fora do Brasil. As ações devem acontecer em parceria com o Sebrae, incluindo um plano de marketing internacional e colaborações com o Ministério do Turismo por meio de iniciativas como o ACT e o Roadshow SP/BH.

Outros pontos importantes da pauta foram a apresentação de roteiros rodoviários em parceria com a CVC, a expansão do turismo marítimo e rota de cruzeiros e a busca de soluções para a diminuição de voos para o Nordeste. Segundo Bárbara Braga, secretária do Turismo de Alagoas e presidente da Câmara Temática no Consórcio, essas reuniões fortalecem o conjunto de estados e faz avançar pautas importantes. “Entendo a importância de discutir o turismo do Nordeste dentro da região e com os players que atuam diretamente nesse setor que movimenta a economia e gera renda e emprego. Aqui estamos fazendo história, dando passos importantes para um futuro próximo muito promissor.”

Rosália Lucas, secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, ressaltou as atividades da câmara temática no impulsionamento do Nordeste no mercado. “Estamos transformando o potencial turístico do Nordeste em ações efetivas, com mais voos, investimentos e promoção internacional. A união dos estados é essencial para consolidarmos a região como um dos principais destinos do Brasil. A Marca Nordeste surge inspirada no sucesso do Paraibe-se, uma política pública que integra agentes públicos e privados, criando roteiros que valorizam os atrativos das cidades.”

Participaram da reunião, de forma presencial, a secretária Rosália Lucas, Bárbara Braga, de Alagoas; Anna Gurgel, subsecretária de projetos do Consórcio Nordeste; Marina Marinho, secretária do Turismo do RN; Raoni Fernandes, diretor-presidente da Emprotur-RN; Socorro Araújo, secretária do Turismo do MA; Cláudio Asfora, secretário executivo de Gestão e Políticas Públicas da Sec de Turismo de PE; Daniela Mesquita, secretária executiva do Turismo de SE; Rodrigo Galvão, diretor de produtos nacionais da CVC Corp; Delano Tavares, secretário executivo do Turismo da PB; Vital Costa, secretário executivo do desenvolvimento econômico da PB; Ferdinando Lucena, presidente da PBTur; e Miguel ângelo, gerente de turismo da PB.

Virtualmente, estiveram presentes ainda a coordenadora de Turismo do Sebrae Nacional, Ana Clévia Guerreiro; o presidente da Clia, Abremar Marco Ferraz; e a diretora de Administração e Finanças do SEBRAE/PE, Déborah Guerra.