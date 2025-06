Prefeitura entrega milho para pessoas atendidas pelas Coordenadorias LGBT e Igualdade Racial

A Prefeitura de João Pessoa, em mais uma ação de inclusão social e segurança alimentar, distribuiu espigas de milho verde – alimento típico do período junino – para os usuários que utilizam os serviços oferecidos pelas Coordenadorias de Promoção à Cidadania LGBT e de Promoção da Igualdade Racial. A ação ocorreu nesta quarta-feira (18).

A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT fez a entrega de cerca de 400 espigas, iniciativa que acontece dentro do Mês do Orgulho LGBT, celebrado todo dia 27 de junho. “Trabalhamos com uma população muito diversa e que enfrenta vários tipos de vulnerabilidade. A proposta foi poder proporcionar um período junino com dignidade para a comunidade LGBTQIAP+”, afirmou o coordenador da Promoção à Cidadania LGBT, Geraldo Filho.

Malu Braga, uma das pessoas beneficiadas, disse que todas as iniciativas que visam ajudar a comunidade LGBT são sempre muito bem-vindas. “Estamos no mês das festas juninas e essa entrega de espigas de milho veio em uma boa hora”, comemora.

Joaquim Nogueira, também assistido pelo serviço do Município, ressaltou que infelizmente nem todas as pessoas LGBTQIPA+ têm condições de comprar comidas juninas e que a doação contribui para que a comunidade tenha um festejo com dignidade. “Infelizmente é a realidade de muita gente. As coisas estão muito caras, ainda mais com os festejos juninos. Foi uma ótima iniciativa, com certeza”, disse.

Mais público beneficiado – Já a Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial fez a distribuição de 150 quilos de milho verde com as famílias do Ilê Ase Olufon Neon e Ogun Onirê, da Comunidade Vitória, no Altiplano Cabo Branco.

“A intenção é distribuir o milho não apenas para a comunidade, mas também para toda a população de terreiro e a população mais vulnerável, garantindo os alimentos para que as pessoas consigam manter a tradição das festividades de São João”, ressaltou Carla Uedler Moreira, coordenadora de Promoção da Igualdade Racial de João Pessoa.

A ação foi acompanhada pelo pai de Santo Babá Felippe Sabino (Pai Bino) e Marli Soares, suplente da presidência do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial (Compir).

Serviço – As Coordenadorias de Promoção à Cidadania LGBT e de Promoção da Igualdade Racial funcionam no prédio no Parque Solon de Lucena, nº 216, no Centro de João Pessoa.