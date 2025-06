Governo firma convênio com a Apae para estimular doações por meio das faturas da Cagepa e PBGás — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) e da Companhia Paraibana de Gás (PBGás), firmou um convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campina Grande para incentivar a solidariedade e fortalecer ações voltadas às pessoas com deficiência. A iniciativa possibilita que consumidores incluam doações voluntárias diretamente nas contas mensais de água e gás, promovendo uma forma simples e contínua de apoio à instituição.

O convênio foi assinado no início de maio e já está em vigor para os clientes da PBGás em Campina Grande, com previsão de expansão para outros municípios e para a base de consumidores da Cagepa. Com a medida, os usuários interessados em contribuir com a causa da inclusão social poderão indicar, no momento do pagamento da fatura, um valor de doação que será repassado integralmente à Apae.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a responsabilidade social e amplia as formas de participação da sociedade civil em ações de impacto positivo. “É uma maneira prática de canalizar a solidariedade das pessoas. Ao pagar suas contas, o cidadão também ajuda a garantir os serviços oferecidos pela Apae, que são fundamentais para tantas famílias”, disse o secretário Executivo de Articulação Política, João Paulo Freire.

A parceria é uma vitória para o movimento de inclusão e acolhimento das pessoas com deficiência. Os recursos recebidos contribuirão para a manutenção de atendimentos especializados, aquisição de equipamentos e melhorias na infraestrutura da instituição.

A expectativa é de que, com a adesão voluntária dos usuários, a Apae passe a contar com uma receita mensal fixa, permitindo maior planejamento e sustentabilidade nas ações que realiza.

Para participar, os consumidores da PBGás devem escanear e preencher as informações ou podem procurar os canais de atendimento da empresa e da Cagepa e autorizar a inclusão do valor de doação na fatura. Não há valor mínimo estipulado, o cidadão escolhe quanto quer doar.