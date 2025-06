Prefeitura abre Campanha Junho Violeta com conscientização sobre violência contra a pessoa idosa

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), realizou, nesta segunda-feira (16), a abertura simbólica da Campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

“A Prefeitura de João Pessoa tem um compromisso permanente com o bem-estar da pessoa idosa. Essa ação do Junho Violeta é apenas uma das muitas iniciativas que desenvolvemos ao longo do ano para garantir uma vida com dignidade, respeito e inclusão. Valorizamos quem tanto já contribuiu com a nossa cidade e seguimos trabalhando para que cada idoso e idosa se sinta acolhido e protegido em todos os espaços”, destacou Benicleide Silvestre, secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania.

A ação da tarde desta segunda-feira foi conduzida pelo Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRMPI), em parceria com o Programa de Atenção à Política da Pessoa Idosa (Pappi), no Busto de Tamandaré. O encontro reuniu servidores e idosos para um momento de sensibilização, com distribuição de panfletos informativos e um bate-papo sobre respeito, valorização da pessoa idosa e garantia de direitos.

A coordenadora do CRMPI, Mel Barros, reforçou o compromisso com a promoção do envelhecimento digno. “O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa nos lembra da importância de respeitar, proteger e cuidar de quem tanto já contribuiu com a sociedade. A Campanha Junho Violeta é fundamental para alertar sobre as diversas formas de violação de direitos que afetam a saúde física, emocional e econômica dos nossos idosos. Aqui no Centro de Referência, buscamos promover atividades socioassistenciais e reforçar essa conscientização diariamente”, falou.

Um dos idosos abordados pela equipe foi o Ulis Crispim, 69 anos, que estava caminhando junto com a esposa. “Nossa sociedade ainda precisa aprender a valorizar mais os idosos. O respeito e a inclusão são fundamentais para reduzir os casos de abandono e violência. Devíamos seguir exemplos como o do Japão, onde os mais velhos são vistos como fonte de sabedoria”, compartilhou.

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) – Durante a manhã, o Conselho promoveu um ato público no Parque Solon de Lucena, com a presença de conselheiros, servidores, idosos e grupos de convivência dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). A programação contou com apresentações culturais e mensagens de conscientização.

A presidente do CMDPI, Angélica Costa, destacou a importância de trabalhar o tema com a sociedade como um todo. “Durante todo o mês estamos intensificando nossas ações junto aos conselheiros para ampliar a divulgação sobre os tipos de violência e negligência contra a pessoa idosa. Estamos no combate, acompanhando todos os casos que chegam pelo disque denúncia municipal. Trabalhar esse tema com os jovens e com as famílias é essencial se quisermos construir uma sociedade mais justa”.

A Campanha Junho Violeta segue durante todo o mês com ações educativas, rodas de conversa e atividades culturais em diversos equipamentos da assistência social da Capital.