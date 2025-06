Festival do Milho da Cecaf começa nesta quinta-feira com muita música e espaço para gastronomia

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) realiza, a partir desta quinta-feira (19), a 9ª edição do Festival do Milho da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), localizada na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro José Américo. O evento se estenderá até a véspera do São João, dia 23, funcionando das 5h às 15h, com a venda do milho verde, comidas típicas, música e até serviços de saúde.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti, a Cecaf preparou uma superestrutura para receber todos os clientes e agricultores que irão vender seus produtos. “O Festival do Milho da Cecaf se consolida a cada ano pela qualidade e variedade dos produtos e serviços oferecidos ao público. E esta edição será ainda melhor, com a presença da nossa ‘Feira Móvel do Produtor’ e agricultores de 25 municípios fazendo a venda do milho”, disse.

Quem passar pela Cecaf vai encontrar milho comercializado a preços acessíveis; comidas típicas e regionais; artesanato; produtos agrícolas; e muito forró, com trio pé de serra e quadrilhas juninas. No Espaço da Gastronomia, os visitantes poderão saborear o gostinho especial do nosso Sertão. Já o Espaço do Artesanato terá participação de mais de 30 artesãos de João Pessoa e de outras cidades. No Espaço de Venda de Milho, o consumidor poderá adquirir o melhor milho verde da região, diretamente dos produtores familiares. O festival ainda terá o Espaço de Saúde, onde haverá vacinas, ventosaterapia, dicas de nutrição, além de testes rápidos de glicemia e aferição de pressão arterial.

O diretor da Cecaf, Roberto do Nascimento Filho, destaca a celebração da agricultura nordestina e a diversidade que caracteriza o evento. “De 19 a 23 de junho, a Cecaf será o local mais completo da cidade para as pessoas comprarem milho e outros produtos da gastronomia da época, podendo degustar, se divertir e cuidar da saúde. Teremos atrações culturais, musicais e ações de saúde, com vacinas, testes rápidos e outros serviços”, explicou.

Melhor preço – Ainda de acordo com o diretor da Central de Comercialização da Agricultura Familiar, durante o ‘Festival do Milho’, o consumidor irá encontrar o melhor preço da cidade, com produto vindo direto do produtor, com preço diferenciado, a exemplo da ‘mão de milho’ a partir de R$ 40. “Além da venda do milho, a tradicional Feira da Cecaf estará funcionando entre os dias 19 a 23 de junho, com frutas, verduras, laticínios, entre outros produtos”, concluiu.