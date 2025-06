Encontro de Pessoas Trans e Travestis é destaque na programação promovida pelo Governo da Paraíba — Governo da Paraíba

Com o fortalecimento da terceira edição do Encontro Paraibano de Pessoas Trans e Travestis (EPPTRANS), que acontece nos dias 20 e 21 de junho no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa, o Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH), celebra o Mês do Orgulho LGBTQIAPNb+ com uma programação diversa, descentralizada e comprometida com a promoção de direitos e da cidadania da população LGBTQIAPNb+.

Além do EPPTRANS – que se consolida como espaço fundamental de formação política, empoderamento e troca de experiências entre pessoas trans e travestis – os Centros de Referência LGBTQIAPNb+ e a Casa Cris Nagô realizam ao longo de junho diversas ações de visibilidade, acolhimento, formação e escuta qualificada, reforçando o papel do Estado no combate à LGBTfobia e na garantia de uma Paraíba mais justa e diversa.

“A política pública precisa alcançar os corpos que historicamente foram silenciados, expulsos e violentados. Neste Mês do Orgulho, reafirmamos que as vidas LGBTQIAPNb+ importam, resistem e constroem esse estado com dignidade, cultura e afeto. Nosso compromisso é com a inclusão e a vida”, destacou a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura.

A programação inclui a participação do Centro de Referência LGBT Luciano Bezerra no 40º Salão do Artesanato Paraibano, em Campina Grande, com estande de serviços, escuta e acolhimento. Já o Centro de Referência LGBT Pedro Alves de Sousa, em João Pessoa, promove atividades como o Espaço LGBT+ Pedrinho Itinerante com ações de cuidado e promoção de direitos para trabalhadores sexuais, além de um minicurso de oratória voltado à diversidade.

Na Casa Cris Nagô, espaço de acolhimento para pessoas LGBTQIAPNb+ em situação de vulnerabilidade, a agenda é voltada exclusivamente às acolhidas, com rodas de conversa, exibição de documentário, oficinas sobre saúde, diversidade, autoaceitação e expressão criativa contra a LGBTfobia.

Para saber mais sobre a programação do Encontro Paraibano de Pessoas Trans e Travestis (EPPTRANS) acesse aqui.