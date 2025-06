Crianças e jovens vivenciam o paradesporto pela primeira vez no Festival Paralímpico em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Com o objetivo de promover a inclusão e proporcionar experiências práticas no universo do esporte paralímpico, foi realizada no último sábado (14), em Campo Grande, a primeira edição do ano do Festival Paralímpico Loterias Caixa. O evento ocorreu nas dependências do ISMAC (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas) e reuniu jovens com idades entre 7 e 20 anos, oferecendo uma vivência prática em diferentes modalidades esportivas adaptadas.

A iniciativa é promovida pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), com organização local do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Nesta edição, os participantes puderam experimentar quatro modalidades paralímpicas: judô para cegos, paraciclismo, halterofilismo e goalball. O evento tem como principal objetivo proporcionar o primeiro contato com o esporte adaptado, despertando o interesse e ampliando as possibilidades de inclusão por meio da atividade física.

“O festival é uma oportunidade muito rica para que a criança conheça modalidades esportivas presentes tanto no cenário nacional quanto internacional. Para nós, do Estado e do Brasil como um todo, é um momento em que, além de vivenciar o esporte, a criança com deficiência interage com outras, fortalecendo os laços sociais. Quando falamos em inclusão, não se trata apenas de inserir por inserir, mas de promover uma convivência verdadeira e significativa entre as crianças com deficiência”, destacou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

Leandro Fonseca, diretor de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, reforçou que o festival tem como propósito possibilitar que pessoas com deficiência descubram novas modalidades.

“Alguns participantes já são atletas de outras modalidades, enquanto outros estão tendo seu primeiro contato com o paradesporto. O mais importante é garantir oportunidades para que todos pratiquem o que desejarem. O Brasil é referência mundial e esteve entre as cinco maiores potências na última Paralimpíada. Mato Grosso do Sul também se destaca, figurando entre os cinco melhores do país no desporto escolar. Com esses festivais, queremos ampliar o número de praticantes, aproximando escolas, famílias e professores, que são verdadeiros guerreiros na construção de um esporte mais inclusivo”.

Responsável pela organização local do evento, Amanda Velasco, coordenadora do Centro de Referência Paralímpico, também falou sobre a importância do Festival para o fortalecimento da cultura do paradesporto.

“Esse é um festival que ocorre simultaneamente em todo o Brasil, não só nas capitais, mas também no interior. O foco é permitir que crianças e adolescentes, com e sem deficiência, vivenciem modalidades paralímpicas e compreendam que é possível praticar esporte. A divulgação é feita nas escolas para que eles participem e tenham essa experiência — muitas vezes pela primeira vez. Alguns já vêm com preparo ou experiência anterior, mas a proposta é vivenciar a modalidade de forma lúdica, sem caráter competitivo”.

Referência no tatame

Entre os destaques do evento esteve a presença da judoca Kelly Kethyllin Victório, de 20 anos, natural de Campo Grande. A atleta conquistou o quarto lugar nas Paralimpíadas de Paris-2024, na categoria até 70 kg, classe J2 (baixa visão). Apesar de não ter subido ao pódio após uma disputa intensa contra a japonesa Kazusa Ogawa, Kelly demonstrou determinação e se firmou como uma das grandes promessas do esporte paralímpico nacional.

Frequentadora assídua dos festivais paralímpicos, Kelly ressaltou como essas iniciativas foram fundamentais em sua trajetória. “Esse evento é muito importante porque é aqui que muitos têm o primeiro contato com o paradesporto. São várias modalidades, como o goalball e o judô, e é nesse momento que você descobre com qual se identifica. Isso faz muita diferença, especialmente para nós, do paradesporto, que ainda temos menos visibilidade do que as modalidades olímpicas. Eu mesma comecei como atendida no Instituto Ismac. Minha técnica era minha professora e foi ela quem me apresentou ao esporte. Hoje, estar aqui como atleta, sendo entrevistada e servindo de inspiração para outros, é emocionante. Dá um orgulho imenso saber que meu nome motiva novos atletas a entrarem na modalidade”.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Fotos: CPB/ Roberto Oshiro