PROFISSIONAIS DA SESAD APERFEIÇOAM HABILIDADES NA INSERÇÃO DE DIU

No município de São José do Seridó, o campo da saúde avança com a participação de profissionais no curso de Inserção de DIU, proporcionado pelo Ministério da Saúde. Entre os dias 1, 2 e 3 de agosto de 2023, as dedicadas colaboradoras Dra. Jordânia Giselle de Araújo e a Enfermeira Bárbara Cristiane participaram ativamente dessa capacitação. O curso foi estendido a 25 municípios, com foco nos profissionais da atenção primária à saúde.



O propósito fundamental desta formação é habilitar médicos e profissionais de saúde para realizar com competência a inserção do DIU, um procedimento de notável relevância que beneficia especialmente a população feminina.



A inserção do DIU, ou Dispositivo Intrauterino, é um procedimento mais simples do que muitos imaginam. A despeito de ser uma intervenção médica, não se classifica como cirurgia. Portanto, mulheres que não desejam mais engravidar podem adotar este método contraceptivo com tranquilidade.



Débora Dantas, Coordenadora da APS (Assistência Primária à Saúde), ressalta com ênfase: “O curso busca capacitar os médicos e prepará-los para realizar com eficiência a inserção do DIU, o que impacta positivamente a saúde das mulheres.” Ela também faz menção ao apoio integral da Secretaria, representada por sua gestora Nara Regina, e do próprio gestor municipal, Jackson Dantas, que pessoalmente contribuiu com a doação dos kits para as inserções.



Com essa iniciativa, o município de São José do Seridó reafirma o compromisso com o aprimoramento profissional e a oferta de serviços de saúde seguros e atualizados, que contribuem para o bem-estar e qualidade de vida da população feminina.

No município de São José do Seridó, o campo da saúde avança com a participação de profissionais no curso de Inserção de DIU, proporcionado pelo Ministério da Saúde. Entre os dias 1, 2 e 3 de agosto de 2023, as dedicadas colaboradoras Dra. Jordânia Giselle de Araújo e a Enfermeira Bárbara Cristiane participaram ativamente dessa capacitação. O curso foi estendido a 25 municípios, com foco nos profissionais da atenção primária à saúde.

O propósito fundamental desta formação é habilitar médicos e profissionais de saúde para realizar com competência a inserção do DIU, um procedimento de notável relevância que beneficia especialmente a população feminina.

A inserção do DIU, ou Dispositivo Intrauterino, é um procedimento mais simples do que muitos imaginam. A despeito de ser uma intervenção médica, não se classifica como cirurgia. Portanto, mulheres que não desejam mais engravidar podem adotar este método contraceptivo com tranquilidade.

Débora Dantas, Coordenadora da APS (Assistência Primária à Saúde), ressalta com ênfase: “O curso busca capacitar os médicos e prepará-los para realizar com eficiência a inserção do DIU, o que impacta positivamente a saúde das mulheres.” Ela também faz menção ao apoio integral da Secretaria, representada por sua gestora Nara Regina, e do próprio gestor municipal, Jackson Dantas, que pessoalmente contribuiu com a doação dos kits para as inserções.

Com essa iniciativa, o município de São José do Seridó reafirma o compromisso com o aprimoramento profissional e a oferta de serviços de saúde seguros e atualizados, que contribuem para o bem-estar e qualidade de vida da população feminina.