Treze x Santa Cruz de Natal; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Treze x Santa Cruz de Natal: confronto decisivo pela Série D promete fortes emoções no Amigão

Na quinta-feira, 19 de junho de 2025, às 15h (horário de Brasília), o Treze recebe o Santa Cruz de Natal no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), em partida válida pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. O duelo é fundamental para as pretensões de ambas as equipes, que buscam se aproximar das vagas para a próxima fase da competição.

Como chegam as equipes para o confronto?

O Treze ocupa atualmente a 6ª posição do Grupo A3 da Série D, com 9 pontos somados. O time paraibano tem mostrado regularidade, mas precisa somar pontos importantes para avançar no torneio. Até o momento, o Treze apresenta uma média de 0 finalizações por jogo e não contabiliza escanteios na temporada, o que indica que o time deve focar mais na eficiência ofensiva para conquistar os resultados que precisa.

Além disso, o Treze tem uma média de 1,5 cartões amarelos por partida e nenhuma expulsão até aqui, mostrando um comportamento disciplinado em campo que pode ser um diferencial em jogos decisivos.

ASSISTIR Ypiranga x Confiança Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (15/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Brusque x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (15/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Por outro lado, o Santa Cruz de Natal aparece na 5ª colocação com 10 pontos, um ponto à frente do adversário. A equipe potiguar vem buscando se manter no G-4 e tem um jogo importante para garantir essa posição ou até mesmo avançar na tabela. O Santa Cruz de Natal também tem média zero de finalizações e escanteios, mas um índice de 0,8 cartões amarelos por jogo, um pouco mais tranquilo que o adversário.

Ambas as equipes ainda não tiveram expulsões nesta temporada, o que pode indicar um equilíbrio físico e técnico durante as partidas, com foco no jogo limpo e tático.

Expectativas para o duelo no Amigão

O jogo no Amigão promete ser muito disputado. O Treze joga em casa e terá o apoio da sua torcida para buscar um resultado positivo que possa colocar o time em uma posição mais confortável na tabela. A equipe precisa melhorar sua eficiência ofensiva para aproveitar as oportunidades criadas e converter em gols, já que os números atuais indicam uma dificuldade no setor de ataque.

Do lado do Santa Cruz de Natal, a missão é manter o bom desempenho e buscar os três pontos para continuar na briga direta por uma vaga no mata-mata. O time deve aproveitar a força defensiva e tentar explorar contra-ataques para surpreender o adversário.

ASSISTIR Londrina x Figueirense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (15/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Ituano x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Importância do confronto para a Série D

Com o campeonato pegando ritmo, cada ponto faz muita diferença para os times que querem avançar para a fase eliminatória da Série D. O equilíbrio entre Treze e Santa Cruz de Natal torna o confronto ainda mais emocionante, já que um resultado positivo pode significar uma grande vantagem na classificação.

Informações da partida

Data: Quinta-feira, 19 de junho de 2025

Quinta-feira, 19 de junho de 2025 Horário: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília) Local: Estádio Amigão, Campina Grande (PB)

Estádio Amigão, Campina Grande (PB) Competição: Campeonato Brasileiro Série D – Primeira fase

Conclusão

Treze e Santa Cruz de Natal se enfrentam em um jogo decisivo, com duas equipes próximas na tabela e com o mesmo objetivo de garantir a classificação à próxima fase da Série D. A expectativa é de um confronto equilibrado, com estratégia e muita disputa em campo.

Os torcedores devem ficar atentos, pois a partida promete fortes emoções e pode definir os rumos do Grupo A3 nas próximas rodadas.

Tags: Treze, Santa Cruz de Natal, Série D 2025, Campeonato Brasileiro Série D, Amigão, futebol nordestino, classificação Série D.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.