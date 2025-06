Inter de Milão destaca chegada de Luis Henrique com homenagem às praias de João Pessoa

Dias após anunciar a contratação de Luis Henrique, a Internazionale de Milão publicou nesta quinta-feira (12) um vídeo promocional para apresentar o atacante brasileiro ao torcedor. Com cerca de 47 segundos de duração, a peça mistura elementos da cultura pop, música brasileira e imagens que remetem à capital do estado do jogador: João Pessoa.

Divulgação / Inter de Milão

O vídeo é conduzido ao estilo de um videoclipe, com cortes rápidos, cores vibrantes e trilha sonora envolvente. A faixa escolhida foi “Todo Domingo”, com batida funk/pop típica do Brasil. A proposta é associar o futebol a uma experiência cultural, em clima de festa. O início traz a frase “HIT PLAY AND FEEL BRAZIL 🇧🇷”, enquanto um botão é pressionado, sugerindo o início de uma jornada sensorial. A seguir, Luis Henrique aparece com fones de ouvido e equipamento de DJ, dançando e interagindo com luzes coloridas, em uma ambientação que lembra tanto os palcos de shows quanto os gramados.

Entre os 16 e 30 segundos, o jogador surge com a camisa da Internazionale, intercalando momentos de descontração com cenas de seus novos companheiros de equipe. O clima é descontraído e festivo, e as hashtags #ForzaInter e #WelcomeLuis reforçam a chegada do atacante. A parte final do vídeo destaca a conexão com o Brasil e com João Pessoa. Algumas cenas trazem ao fundo imagens estilizadas de praias e coqueiros da capital paraibana.

No encerramento, o texto “Todo Domingo já chegou!” aparece sobre a logomarca da Inter, amarrando a proposta: futebol como espetáculo semanal, embalado por música, carisma e brasilidade. Luis Henrique tem 23 anos, foi revelado pelo Botafogo e vinha atuando no Olympique de Marselha, onde se destacou na última temporada com nove gols e sete assistências. A Inter pagou 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) pelo atacante, que assinou contrato até 2030 e estará com o clube na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba