Governo abre inscrições para maratona de inovação com fomento de R$ 75 mil durante a Expotec 2025 — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), está com inscrições abertas para o Hackathon – Oceano Digital, uma maratona de tecnologia e inovação que será realizada de 23 a 25 de julho, durante a Expotec 2025, no Centro de Convenções de João Pessoa. O evento é promovido pela Secties, em parceria com a Fundação de Apoio a Pesquisa (Fapesq) e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

O hackathon é uma competição em que equipes de estudantes universitários irão desenvolver, em três dias, soluções tecnológicas para desafios reais. No caso do Hackathon – Oceano Digital, o desafio será desenvolver ideias que ajudem a sociedade paraibana a se reconectar com os ecossistemas costeiros, usando tecnologia e inovação.

As inscrições são gratuitas e seguem até 30 de junho. Podem participar equipes com 3 a 5 estudantes universitários, todos com 18 anos ou mais e regularmente matriculados em instituições de ensino superior da Paraíba. Serão selecionadas até 40 equipes. O formulário está disponível no link: https://forms.gle/vJFwnotnGkbmYTjs6.

As três equipes vencedoras receberão um total de R$ 75 mil em apoio financeiro, divididos em duas etapas: R$ 5 mil para o desenvolvimento do protótipo (Produto Mínimo Viável); R$ 20 mil para a evolução da solução e preparação para o mercado. Além da premiação, os vencedores terão acesso a seis meses de pré-incubação no Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, com orientação técnica e suporte para tirar o projeto do papel.

O edital completo está disponível no site da Secties ou ACESSE AQUI.

Programação da Secties na Expotec

Além do Hackathon, a Secties também levará outras atividades à Expotec, com foco em educação científica, inovação e popularização da ciência:

Expor Biomas – A exposição Expor Biomas tem como objetivo despertar o interesse e a curiosidade sobre os biomas da Paraíba, destacando sua diversidade, valoração e possibilidades de restauração. A mostra propõe reflexões sobre a fauna e flora nordestina e discute como a educação científica pode contribuir com a conservação ambiental aliada à produção sustentável. Os temas abordados são: “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais” e “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”.

Mostra de Robótica – Outro destaque da programação é a Mostra de Robótica, um espaço aberto para exposição, apresentação e socialização de projetos desenvolvidos por estudantes e profissionais da área. A atividade reunirá participantes do ensino fundamental ao superior, incentivando o compartilhamento de conhecimentos entre entusiastas da robótica, instituições de ensino e centros de pesquisa.

Sobre a Expotec – A Expotec é promovida pela Associação Nacional para Inclusão Digital (anid) e recebe o apoio do Governo do Estado. Em sua 11ª edição, o evento acontece no período de 23 a 24 de julho, no Centro de Convenções de João Pessoa, com o tema “Tecnologias Emergentes: Caminhos para o desenvolvimento com a soberania digital”, reunindo estudantes, profissionais e pesquisadores para discutir e apresentar soluções inovadoras para o futuro do país.