GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ INICIA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL

Um dos mais importantes e aguardados equipamentos esportivos de São José do Seridó está passando por significativas melhorias em sua infraestrutura. O campo de futebol, um sonho antigo dos atletas e da população em geral, finalmente está sendo transformado em realidade.



A administração municipal de São José do Seridó, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, deu início às obras, com movimentações de terra para nivelar o terreno onde será instalada a grama sintética. O campo esportivo receberá uma moderna iluminação, proporcionando qualidade excepcional ao gramado e permitindo a prática esportiva noturna. Além disso, uma nova rede de proteção será implementada, visando aprimorar a segurança dos torcedores. Ao total, cerca de 4.500 metros quadrados de grama sintética serão implantados.



Para a realização dessas melhorias, estão sendo investidos recursos no montante aproximado de R$ 800 mil. Esses recursos, assim como os que tornaram possível a construção inicial do campo, originam-se de emendas parlamentares destinadas pelo ex-deputado federal Walter Alves. Com previsão de conclusão até o final do ano, espera-se que o campo de futebol esteja pronto para funcionar em plenitude.



“Sem dúvida alguma, a nossa terceira gestão será recordada como aquela que mais investiu no esporte em São José do Seridó. Inúmeros campos foram instalados pela cidade, conseguimos duplicar os calçadões da RN-288 e, recentemente, no dia 12/08, inauguramos a Quadra de Esportes do Assentamento Seridó. Agora, nos resta apenas entregar o tão aguardado campo de futebol”, afirmou com ênfase Jackson Dantas, prefeito de São José do Seridó.



O prefeito são-josé-seridoense relembra que, no final de 2016, com o apoio do então senador Garibaldi Filho e do ex-deputado federal Walter Alves, foi possível viabilizar recursos na ordem de 600 mil reais para a construção do equipamento esportivo, deixando esses recursos assegurados para a gestão subsequente.

