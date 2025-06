Juninas do grupo B fazem espetáculo de beleza na terceira noite do Festival de Quadrilhas

O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa 2025 segue atraindo um grande público para a praia do Cabo Branco. Na terceira noite do evento, as arquibancadas ficaram lotadas e as juninas retribuíram com um grande espetáculo de beleza. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Liga das Quadrilhas Juninas da Capital (LiquajuJP), o Festival segue, nesta sexta-feira (13), a partir das 19h, com shows de Jotinha e Filipe Santos, e as apresentações de mais seis juninas do grupo B.

“O Festival de Quadrilhas Juninas é um projeto muito forte da Funjope e da Prefeitura de João Pessoa. Nós temos planejado tudo de forma intensa e o resultado nós vemos na arena do Busto de Tamandaré, tudo bem organizado, o público presente todas as noites, as quadrilhas juninas bem mais qualificadas e preparadas. Isso nos deixa muito contentes, o sucesso de um projeto de restauração, de renascimento do movimento das quadrilhas juninas em João Pessoa”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que todos que fazem a Funjope estão muito felizes e que essa é uma determinação e um estímulo do prefeito Cícero Lucena, que pede a todo momento para que a Fundação cuide das juninas e de toda diversidade da cultura de João Pessoa, sobretudo, das culturas populares.

“Eu aproveito para parabenizar todos os quadrilheiros que acolhem os nossos projetos, nossas ideias, essa parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, com a Federação Paraibana das Quadrilhas Juninas, esse trabalho de união nos permite criar esse espetáculo belíssimo para o público, para o morador de João Pessoa e para o turista”, acrescentou.

Nesta quinta-feira (12) se apresentaram as juninas do grupo B Santo Antônio, do bairro Jardim Veneza; Aconchego, de Cruz das Armas; Pó de Serra, de Mangabeira; Só Risos, do José Américo; Zé Monteiro, do Cristo Redentor, e Sacode Poeira, do Treze de Maio.

Público – O público que participa do Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa é sempre um espetáculo à parte. Aplausos, torcidas organizadas e sorrisos estampados no rosto demonstram o carinho e a admiração que as pessoas sentem ao assistir as apresentações.

Eduardo de Souza Marques é médico e veio de São Paulo, com a família, visitar João Pessoa. “Me informaram que havia uma feirinha por aqui e nós viemos conhecer. Coincidentemente, está acontecendo o Festival. Nós gostamos muito de festa junina e encontrar essa festa aqui realmente não foi planejado, mas foi uma grata surpresa. Sentimos a cultura, a roupa típica do pessoal. Achei muito interessante a questão de segurança também. Tem o pessoal da Guarda Civil, do Samu, Polícia Militar. Eu acho que está tudo bem organizado. Dá para sentir que é um evento bem planejado. É essa a nossa sensação”, afirmou.

A vendedora Fabiana Rufino elogiou o evento. “Vejo como uma oportunidade muito boa para os quadrilheiros que, cada vez mais, precisam de espaço. Aqui é ótimo, na orla, diferente de qualquer outro lugar. As pessoas gostam muito e, cada vez mais, aumenta o público. É um momento importante de valorização da nossa cultura”, comentou.

O coreógrafo Sanderson Guedes não perde o Festival e observou que o evento é sempre muito organizado. “Tem lugar para muita gente, tem até um telão aqui fora para quem não conseguir entrar. A Prefeitura e a Funjope estão de parabéns. Realizar o Festival aqui na praia foi uma boa pedida. A gente vê, inclusive, que a cada ano tem mais gente, mas isso é sinal de que o evento realmente é bom”, disse.

Programação – O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa segue nesta sexta-feira (13) com mais seis apresentações do grupo B. Entram na arena as juninas Botijinha, de Cruz das Armas; Tico Mia, de Mangabeira; Sucupira, do Padre Zé; Mangue Seco, de Paratibe; Dona Maria, de Mangabeira, e Lampião, também do bairro de Mangabeira.

No sábado (14), acontece o concurso dos destaques com a escolha do melhor casal de noivos, casal junino, rainha da diversidade e rainha junina. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Premiação – Este ano, as vencedoras do Grupo B recebem a premiação de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro colocados. As campeãs do Grupo A receberam a premiação de R$ 10 mil, R$ 8 mil e R$ 6 mil para os três primeiros lugares.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Para garantir a tranquilidade de quem participou do evento, foi montado um grande esquema de segurança. A Polícia Militar trabalha, a cada dia, com mais de 30 policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Há ainda o monitoramento em tempo real, com câmeras de alta resolução, que é reproduzido na Secretaria de Segurança Pública, sendo observado por uma equipe exclusiva.

A Guarda Civil Metropolitana conta com um efetivo de 80 pessoas escaladas, além de motocicletas e seis viaturas a cada noite. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).