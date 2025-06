IPM promove ação de conscientização sobre violência contra idosos em João Pessoa

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) promoveu, nesta sexta-feira (13), uma ação educativa em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. O evento aconteceu na sede do instituto, das 8h às 14h, e integrou as atividades do Junho Violeta, campanha voltada à proteção dos direitos dos idosos.

De acordo com a superintendente do Instituto de Previdência do Município, Caroline Agra, a iniciativa surgiu a partir do trabalho das assistentes sociais do IPM, que, durante visitas domiciliares para realização da prova de vida, identificaram situações recorrentes de violações de direitos. “Muitas vezes, o idoso não reconhece que está sendo vítima de violência. Por isso, essa ação busca informar e conscientizar sobre os sinais de abuso e os meios de denúncia”, explicou Caroline.

A assistente social Maria Dione confirmou que a ideia partiu da equipe técnica após constatações feitas em campo. “Durante os atendimentos domiciliares, percebemos violências físicas, psicológicas e patrimoniais. Foi importante trazer essa discussão para o nosso público”, afirmou.

Sandra Almeida, também assistente social, destacou a importância da escuta qualificada. “Algumas denúncias não se confirmam após averiguação, mas em muitos casos, os idosos relatam situações de abuso que precisam ser encaminhadas à rede de proteção. É nosso papel identificar e direcionar essas demandas para os órgãos competentes”, pontuou Sandra.

A programação contou com palestra educativa, distribuição de materiais informativos e espaço de escuta para relatos de violência. Além disso, os participantes foram orientados sobre os canais de denúncia, como o Disque 100 (nacional, 24h) e o Disque 155 (atendimento das 7h às 22h).

A aposentada Jaqueline Maria Feitosa de Queiroz, que compareceu ao IPM para resolver questões burocráticas, elogiou a estrutura do evento e ressaltou a importância da ação. “É gratificante aprender mais sobre os direitos da pessoa idosa. A sociedade precisa valorizar quem trabalhou a vida inteira e ainda tem muito a contribuir.”

Jaqueline comentou ainda que, embora não tenha vivenciado casos de violência próximos, reconhece a gravidade do problema. “É inadmissível o desrespeito que alguns têm com quem tanto já fez. O idoso precisa ser visto com carinho e respeito, não como um fardo.”

Já o casal Maria Margareth, de 72 anos, e Hercílio Henrique, de 80, relatou uma experiência positiva com os serviços do IPM e do Clube da Pessoa Idosa, onde participam de atividades físicas e psicológicas. “Nos sentimos bem acolhidos. Chegamos à terceira idade com saúde e apoio, o que infelizmente não é realidade para todos”, afirmou a aposentada.

Ela destacou ainda que conhece casos de abandono e apropriação indevida de aposentadorias. “É muito triste ver idosos sendo deixados de lado pelos próprios filhos, interessados apenas nos bens”, pontuou a aposentada.

Hercílio Henrique também comentou sobre os diversos tipos de violência, incluindo a institucional. “O próprio governo, quando não garante condições dignas, também comete violência. Mas a pior delas é o abandono familiar. Muitos pais cuidaram dos filhos a vida inteira e depois são esquecidos,” disse Hercílio.

A ação desta sexta-feira marcou o início de uma série de atividades planejadas pelo IPM ao longo do ano, com foco na educação digital e financeira para idosos. “Vamos promover cursos com a Secretaria de Tecnologia da Informação e especialistas em finanças, além de ampliar o atendimento presencial com foco na proteção do aposentado”, garantiu Caroline Agra.

Formas de violência contra a pessoa idosa – A violência contra a pessoa idosa pode se manifestar de diversas formas, incluindo agressões físicas e maus-tratos, ofensas psicológicas como humilhações, ameaças e isolamento, além de abusos financeiros, como a apropriação indevida de bens e rendimentos. Também são caracterizadas como violência a negligência, com abandono ou ausência de cuidados básicos, e a institucional, quando há desrespeito no atendimento em serviços públicos ou privados.

Para denunciar casos de violência, os canais disponíveis são o Disque 100, com atendimento nacional, gratuito e anônimo 24 horas por dia; o Disque 155, com funcionamento das 7h às 22h; e o telefone local (83) 3213-6130, que atende pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Especializado (CREAS) e o Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI).

Atendimento – O IPM funciona de segunda a sexta, das 8h às 14h, na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, 166 – Centro, João Pessoa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3222-1005.

Atualmente, o Instituto atende mais de seis mil aposentados e 1.600 pensionistas, oferecendo serviços como recadastramento, entrega de holerites e acompanhamento de benefícios. Segundo a superintendente do Instituto de Previdência do Município, Caroline Agra, “cerca de 30 a 50 pessoas procuram diariamente a sede do Instituto, número que aumenta nos dias de pagamento. Apesar da disponibilidade de serviços online, muitos idosos preferem o atendimento presencial”, pontuou Caroline.