Lucas Ribeiro participa da inauguração do Ramal de Desterro e celebra chegada da água no Sertão do Pajeú — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou nesta quinta-feira (12), ao lado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, da inauguração do Ramal de Desterro da Adutora do Pajeú, que marca um avanço estratégico na segunda etapa do programa Caminho das Águas, promovido pelo Governo Federal. Na ocasião, o vice-governador anunciou a expansão da rede de abastecimento no município e destacou o impacto da obra para a população.

“Esse é um exemplo claro de como as parcerias têm gerado benefícios fundamentais para o nosso povo. O Governo Federal executou essa importante obra, e nós, por meio da Cagepa, estamos retomando o tratamento da água e o abastecimento. E agora vamos além: vamos expandir o sistema para que essa água chegue a todos os moradores de Desterro”, afirmou.

Do outro lado, quem esperava ansiosamente por esse momento também fez questão de celebrar. A aposentada Maria das Graças resumiu, com emoção, o que a chegada da água representa para a comunidade. “Hoje é um dia muito feliz. Acordei com o som da água enchendo o meu tanque. Estava muito ansiosa por esse dia”, contou.

O Ramal de Desterro integra uma das mais importantes obras de infraestrutura hídrica do Nordeste, com cerca de 598 quilômetros de extensão e capacidade para transportar aproximadamente 830,7 litros de água por segundo. A adutora é essencial para o abastecimento das regiões do Sertão do Pajeú, beneficiando cidades nos estados da Paraíba e de Pernambuco.

O ministro Waldez Góes ressaltou que a iniciativa faz parte de uma estratégia ampla de integração hídrica e desenvolvimento regional. “Estamos avançando com o Projeto de Integração do Rio São Francisco, garantindo que a água chegue onde é mais necessária. Essa é uma obra que melhora a vida das pessoas e movimenta a economia”, destacou o ministro.

O presidente da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Capega), Marcus Vinícius, enfatizou que a retomada do abastecimento permite o início da expansão da rede no município. “Essa água chega em boa hora. A Cagepa realizou toda a manutenção do sistema para esse retorno, e agora vamos expandir o abastecimento na cidade”, declarou.

O prefeito de Desterro, Tiago Simões, ressaltou a economia que a volta do abastecimento vai possibilitar ao município. “A gente gastava em média R$ 300 mil por mês de carro-pipa. Já é um dinheiro que vai sobrar para a gente dar mais qualidade de vida às pessoas em outras áreas”, declarou.

Também participaram do evento o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino; o deputado federal Murilo Galdino; a deputada estadual Francisca Motta; além dos prefeitos de Patos, Nabor Wanderley; de Teixeira, Wenceslau Marques; de Taperoá, George Farias; e de Passagem, Rozângela Ferreira.