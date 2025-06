Campanha ‘Não é Não’ auxilia mulheres contra o assédio e importunação sexual no período junino

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), deu início, nesta quarta-feira (11), a 4ª edição da Campanha ‘Não é Não’, para auxiliar mulheres contra o assédio e importunação sexual no período do São João. O evento aconteceu no auditório do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, no Centro da Capital, e contou com a apresentação do trio de sanfoneiros do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Atualmente, mais de 140 mulheres vítimas de algum tipo de violação estão sendo atendidas pela Prefeitura de João Pessoa, através das equipes do Centro de Referência e da Ronda Maria da Penha. “O São João é a nossa festa mais tradicional. Então, não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade para reforçar a campanha do ‘Não é Não’, para que os homens tenham respeito às mulheres”, destacou a secretária das Mulheres da Capital, Virgínia Veloso.

A mobilização das equipes de campo começou ainda na noite desta terça-feira, durante a abertura do Festival de Quadrilhas Juninas, no Busto de Tamandaré. “Nós iniciamos ontem e estaremos nos eventos juninos promovidos pela Prefeitura, no mês de junho, distribuindo material educativo, orientando as pessoas e reforçando a nossa campanha”, reforçou Virgínia Veloso, acrescentando que a campanha busca sensibilizar a população sobre a gravidade da importunação sexual, buscando garantir às mulheres o direito à participação das festividades sem serem importunadas.

A importunação sexual é caracterizada pela prática de ato libidinoso sem consentimento, como beijar a força, passar a mão no corpo ou a masturbação e ejaculação em público. Já o assédio sexual envolve constrangimento para obter vantagem sexual, geralmente em contextos de hierarquia, como no ambiente de trabalho.

Serviços – No período de janeiro a maio deste ano, o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra atendeu cerca de 150 mulheres, uma média de 30 por mês. Dessas, permanecem em atendimento cerca de 70 mulheres. Segundo Lila Oliveira, coordenadora do Centro, a mulher que precisa de atendimento pode procurar espontaneamente ou agendar por meio do telefone 0800-283-3883 e contar com atendimento jurídico, psicológico e social.

Já na Ronda Maria da Penha estão em atendimento 74 mulheres no Serviço de Acompanhamento da Mulher que tem medida protetiva vigente. “Mulheres que tenham mais de 18 anos podem participar do programa e contar com apoio jurídico, psicológico, assistente social e com o monitoramento da Guarda Civil Metropolitana durante o período que estiver sob medida protetiva para que a mulher seja respeitada e amparada”, explicou Ellen Maciel, coordenadora do programa.

Denuncie:

180 – Central de Atendimento à Mulher

197 – Polícia Civil (denúncia anônima)

190 – Polícia Militar

153 – Guarda Civil Metropolitana

155 – Violação de Direitos Humanos