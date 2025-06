40º Salão do Artesanato Paraibano destaca o macramê e conta com a participação da Seap — Governo da Paraíba

Foi inaugurada nesta quarta-feira (11), em Campina Grande, mais uma edição do Salão do Artesanato Paraibano. O evento, que chega à sua 40ª edição em 2025, tem como tema “Macramê: A Arte de Arrochar o Nó” e reúne artesãos de diversas cidades do estado.

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap) marca presença com um estande repleto de peças artesanais produzidas por reeducandos e reeducandas de 12 unidades prisionais da Paraíba.

No espaço, o público encontra desde o delicado macramê e bijuterias do projeto Ateliê Benvenutty, feito por reeducandas LGBTQIA+ da Penitenciária Sílvio Porto; amigurumis da Penitenciária Feminina de Campina Grande; arte em madeira de diversas unidades penais do estado; até as já famosas bonecas do projeto Castelo de Bonecas, que vêm conquistando reconhecimento até fora do país.

O estande da Seap é um dos que, ano após ano, ganham destaque no Salão do Artesanato Paraibano, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande. A participação da Secretaria reforça a importância das ações de ressocialização por meio do artesanato, oferecendo ocupação produtiva aos internos e internas do sistema prisional, ao mesmo tempo em que promove a profissionalização e contribui efetivamente para a reinserção social e o retorno ao mercado de trabalho.

A cerimônia de abertura foi realizada pelo governador João Azevêdo e a primeira-dama, Ana Maria Lins, que na ocasião visitaram o estande da Seap, onde foram recepcionados pelo secretário da Administração Penitenciária, João Alves e o secretário executivo João Paulo Barros. Durante a visita o governador e a primeira-dama apreciaram as peças confeccionadas pelos reeducandos e reeducandas das unidades prisionais e destacaram a importância da iniciativa como parte das ações de ressocialização e valorização do trabalho artesanal no sistema prisional.

Também prestigiaram a abertura o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França; o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro; e a segunda-dama do Estado, Camila Mariz, que acompanharam a visita ao estande da Seap e demonstraram apoio às ações de inclusão social promovidas pelo governo estadual, por meio do artesanato como ferramenta de transformação.

O secretário João Alves ressaltou a relevância da participação da Seap no evento: “É uma honra para nós integrarmos a programação do 40º Salão do Artesanato Paraibano, especialmente aqui em Campina Grande, cidade que é uma referência cultural para todo o estado. Participar desse momento, justamente no período em que a cidade recebe milhões de pessoas — turistas de todas as regiões do Brasil e de vários países — representa uma grande oportunidade. O Salão é, sem dúvida, um dos maiores divulgadores das nossas tradições, e, para os projetos de ressocialização da Seap, torna-se uma vitrine fundamental. As peças produzidas pelos reeducandos e reeducandas ganham visibilidade, e temos recebido um retorno muito positivo do público. Isso reforça o quanto o artesanato pode ser uma ferramenta potente de transformação social”.

O gerente de Ressocialização da Seap, João Rosas, destacou que o Salão do Artesanato é uma grande vitrine e uma política pública do Governo do Estado que fortalece a identidade cultural da Paraíba. Segundo ele, o evento contribui para que a população conheça melhor o trabalho realizado pela Secretaria em prol do fortalecimento da política de reintegração social, essencial para que essas pessoas possam ter um novo recomeço.

A expectativa é de que o evento receba um público de aproximadamente 80 mil pessoas, com estimativa de gerar cerca de R$ 3 milhões em vendas.

O Salão do Artesanato permanece localizado na Avenida Severino Bezerra Cabral (Avenida Brasília), mas conta, nesta edição, com uma nova estrutura climatizada, proporcionando mais conforto aos visitantes.

Quem participou da abertura pôde assistir a um desfile com peças produzidas por artesãos de diversas cidades paraibanas, além de prestigiar atrações culturais. Destaque para o trio de forró pé de serra “Os 3 do Serrote”, projeto de ressocialização da Penitenciária Raimundo Asfora (Serrotão), a apresentação da quadrilha junina “Moleca 100 Vergonha”, e o show do cantor Tony Dumond.

Ascom-Seap/PB