Vacina Mpox chega a João Pessoa e é destinadapara pessoas com HIV/Aids e baixa imunidade

O município de João Pessoa recebeu nesta semana, do Ministério da Saúde, doses da vacina contra Mpox, que será destinada para pessoas vivendo com HIV/Aids. A vacinação é uma das principais estratégias para controle de propagação da doença, especialmente a transmissão pessoa a pessoa. Na Rede Municipal de Saúde a referência para vacinação desse público é o Serviço de Assistência Especializada – Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE-CTA), localizado no anexo da Policlínica Municipal de Jaguaribe.

As doses são indicadas para pessoas que vivem com HIV/Aids que estejam com a contagem de CD4 menor que 200, cadastradas e assistidas nos serviços de referência onde já realizam o acompanhamento. O protocolo consiste que, o próprio serviço direcionará esses usuários já cadastrados para realização da vacinação conforme exame e marcação. O esquema preventivo é composto de duas doses com intervalo de quatro semanas (28 dias) entre as doses.

“Esse é mais um cuidado que o SUS disponibiliza por meio da vacinação. Essa proteção é destinada as pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. Em nível individual, a vacinação não deve substituir as demais medidas de proteção conhecidas”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. Recentemente o SUS ampliou também a vacina que protege contra hepatite aos usuários de profilaxia pré-exposição (PrEP), que é o tratamento de prevenção ao HIV.

Dados de Mpox – De acordo com dados do eSUS Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), no Estado da Paraíba, desde a confirmação do primeiro caso de Mpox – em 6 de abril de 2022, até o presente momento, foram notificados 888 casos suspeitos da doença na Paraíba, dos quais 130 foram confirmados, sendo 109 no ano de 2022; um em 2023; 19 em 2024 e um em 2025. Nenhum caso evoluiu para óbito.

Os casos confirmados estão distribuídos em 12 municípios: João Pessoa (94), Cabedelo (13), Campina Grande (8), Bayeux (5), Conde (2), Mari (2), Barra de São Miguel (1) Logradouro (1), Mamanguape (1), Manaíra (1), Patos (1) e São Bento (1).

A análise do perfil epidemiológico revela uma predominância de casos em indivíduos do sexo masculino, que representam 84,6% do total. Em relação à faixa etária, os homens entre 30 a 39 anos (35%) e de 20 a 29 anos (25%), foram os mais acometidos.

O que é Mpox- Doença viral transmitida de pessoa para pessoa, que apresenta como sinais: cansaço, febre, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, ínguas, bolhas ou feridas na pele. Em caso de suspeita da doença, é muito importante procurar imediatamente uma unidade de saúde e evitar o contato com outras pessoas.

A transmissão da Mpox ocorre por contato (beijos, abraços, relação sexual), com secreções infectadas das vias respiratórias, feridas ou bolhas na pele da pessoa infectada e também com o compartilhamento de objetos contaminados recentemente com fluidos do paciente ou materiais da lesão.

SAE-CTA – É um serviço de saúde que realiza ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. O atendimento é inteiramente sigiloso e oferece a quem realiza o teste, a possibilidade de ser acompanhado por uma equipe multiprofissional capacitada que orientará sobre resultado final do exame, independente de que seja positivo ou negativo. Quando os resultados são positivos, o usuário é acompanhado no ambulatório da própria unidade.

Além dos testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, o serviço também disponibiliza à população: cauterização química em lesões externas de HPV; atendimento médico especializado de infectologia, urologia; proctologia; ginecologia e psiquiatria; atendimento psicológico para pessoas que vivem com HIV/AIDS; escuta qualificada com equipe multiprofissional; sala de vacina (hepatite B, DT, HPV e Influenza); coleta de sangue; administração de medicamentos (tratamento para IST com penicilina e ceftriaxona); dispensação de medicamentos para as IST/HIV e programa de Tabagismo; PreP – Profilaxia pré-exposição ao HIV; pólo de regulação para as pessoas que vivem com HIV assistidos na unidade; e dispensação de preservativo interno e externo e gel

Para mais informações – Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS (SAE), está localizado na Rua Alberto de Brito, nº 411, bairro de Jaguaribe.

Telefone: (83) 3213-7795 ou 3213-7592.

Horário: Funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h30.