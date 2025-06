São José do Seridó marca presença em reunião do CGT sobre o projeto Semeando Esperança

O município de São José do Seridó teve representatividade na reunião do PODETER Gestor Territorial (CGT), realizada nesta terça-feira, 10 de junho, na sede do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em Caicó. O encontro teve como pauta principal a divulgação das próximas etapas do projeto Semeando Esperança, incluindo a definição das datas para os dias de intercâmbio.





O projeto do SEAPAC em parceria com o BNB e Fundefu é um sistema do reúso das águas descartadas para ser usada produção da alimentação animal e os representantes de entidades a exemplo do secretário Duduca foram convidados a participar deste intercâmbio intercâmbio e ver a possibilidade de buscar para o município interessado.

A reunião foi promovida pelo Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários (SEAPAC), em parceria com o BNB, e contou com a participação de diversas entidades da região.





Representando a gestão municipal, esteve presente o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos de São José do Seridó. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares (STTRAF) também marcou presença por meio do diretor e associado Francisco Porfírio.





Durante o evento, foram discutidas ainda as principais demandas do Comitê Gestor da Bovinocultura de Leite, incluindo a realização de eventos ligados ao setor, como feiras agropecuárias, exposições, torneios leiteiros e suas respectivas programações de palestras técnicas.