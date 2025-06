Prefeitura inscreve comerciantes interessados em trabalhar no São João do Parque Solon de Lucena

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), torna público que nesta quarta (11), quinta (12) e sexta-feira (13), estará recebendo inscrições de comerciantes ambulantes para participar do São João Multicultural 2025 – Parque Solon de Lucena, que ocorrerá entre os dias 20 e 24 de junho, nos termos do edital de chamamento, publicado nesta terça-feira (10), no Diário Oficial do Município.

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente no 1º andar do edifício da Central de Comercialização de Agricultura Familiar (Cecaf), na Divisão de Controle e Posturas (DCP), na Avenida Hilton Souto Maior, 1112, no bairro José Américo, nos dias 11, 12 e 13 de junho, das 8h às 14h, ou através da plataforma 1doc (https://x.gd/1WOkY), endereçadas ao setor “SEDURB- DCP – Divisão de Controle e Posturas”, com o assunto: “São João Multicultural 2025 – Ambulante – Parque Solon de Lucena”.

No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: Termo de Compromisso, conforme Anexo I, devidamente assinado; cópia do RG e CPF; cópia do comprovante atual de residência (até três meses); Certidão Negativa de Débitos Municipais atualizada (até três meses); foto da tenda, especificada no item 4.3 do edital: https://x.gd/rHQFL.

Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira em situação regular no País, maior de 18 anos, poderá se habilitar para os fins do presente chamamento público, desde que apresentados os documentos exigidos e atendidas as demais normas preconizadas no edital. Porém, a realização de inscrição fora do prazo determinado implicará no indeferimento do pedido.

As 200 vagas terão a seguinte distribuição: tendas de alimentação (70); estrutura móvel – manipulação de alimentos com e sem fonte de calor (40 vagas, sendo 20 para cada tipo); para bebidas e comidas prontas – isopor/cooler/tabuleiro (80); e food trucks (10). Os ambulantes contemplados no Projeto Revitaliza – Eventos de Rua terão prioridade para colocação de tendas.

O sorteio das vagas para os ambulantes participarem do São João no Parque Solon de Lucena será realizado no dia 19 de junho, nas dependências da Central de Comercialização de Agricultura Familiar (Cecaf), às 10h, de acordo com o segmento exercido, para uma área pré-definida pela Sedurb, de acordo com o mapa do evento.

A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está disponível no link: joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.