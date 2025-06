João Azevêdo participa do lançamento da Feira do Empreendedor e destaca realização de grande evento no Centro de Convenções de Campina Grande

O governador João Azevêdo participou, nesta quarta-feira (11), no Museu de Arte e Ciência de Campina Grande (MAC), do lançamento da Feira do Empreendedor do Sebrae, que será realizada, entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Convenções da cidade, cuja primeira etapa da obra foi inaugurada recentemente pelo Governo do Estado. O evento deve movimentar R$ 8 milhões em negócios e reunir mais de 12 mil pessoas.

Com o tema central “Na Trilha das Oportunidades Transformadoras”, a Feira irá tratar de inovação, ESG, políticas públicas, relacionamento com o cliente e agronegócio.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a realização do evento no Centro de Convenções de Campina Grande, consolidando o potencial da cidade para o turismo de eventos e de negócios. “Tenho certeza de que será realizada uma grande Feira em agosto no Centro de Convenções, que entregamos recentemente, estimulando o empreendedorismo, a troca de experiências, além de assegurar a geração de emprego e renda e a movimentação da economia. O Governo do Estado investe no empreendedorismo, com programas como o Empreender, que injeta cerca de R$ 40 milhões na microeconomia, além das grandes parcerias que temos com o Sebrae, com a realização de grandes feiras espalhadas pela Paraíba e dos Salões do Artesanato”, frisou.

A secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, ressaltou o potencial de Campina Grande para a realização de grandes eventos. “Esse é um momento de alegria porque celebramos o primeiro de muitos grandes eventos do Centro de Convenções de Campina Grande, que tem localização estratégica e é um hub de grandes negócios, feiras e congressos. Nós estamos à disposição para contribuir com o evento de forma colaborativa, fortalecer o Centro de Convenções e estimular a inovação e a geração de emprego e renda na nossa cidade”, comentou.

O superintendente do Sebrae, Luiz Alberto Amorim, afirmou que a Feira irá abordar, durante três dias, o empreendedorismo, desde a economia criativa a economia digital. “Essa é uma grande plataforma que reúne conhecimento, capacitação e ideias para inspirar pessoas que queiram empreender. Campina recebeu um importante espaço, que é o Centro de Convenções, um grande hub e acelerador de desenvolvimento, e o Governo do Estado é um parceiro importantíssimo porque não fazemos um evento dessa magnitude sozinhos”, disse.

A gestora da Feira do Empreendedor, Kamila Albuquerque, evidenciou a vasta programação do evento. “Vamos fazer história e deixar um legado para o Estado. Iremos discutir empreendedorismo com Carlinhos Brown, Giovanna Antonella, Nath Finanças, Flávio Canto, Ronaldo Lemos e Djamila Ribeiro. As pessoas poderão conhecer oportunidades de negócios, tendências do mercado e inovação. A Feira do Empreendedor vai abordar três grandes pilares: inovação, sustentabilidade e empreendedorismo – além de realizar uma vasta programação técnica com grandes nomes do cenário nacional que estarão passando conteúdo e impactando com informações e trocas de experiências, a exemplo de acesso ao mercado e ao conhecimento, que elevam a capacidade técnica do paraibano”, pontuou.

A estrutura da Feira que será montada no Centro de Convenções inclui praça de alimentação com quatro restaurantes, réplica do Museu dos Três Pandeiros e da pirâmide do Parque do Povo, além de espaço para discussão de políticas públicas, economia criativa e turismo.

Centro de Convenções de Campina Grande – o equipamento recebeu investimento de R$ 180 milhões e conta com um grande espaço para feiras, auditório, heliponto, Praça das Bandeiras e estacionamento com 624 vagas, sendo 25 vagas para ônibus, 32 vagas para cargas/serviços, 12 vagas para pessoas com deficiência (PcD), 13 vagas para idosos e 542 vagas para o público em geral.

A área do centro de eventos, feira e exposição tem um amplo espaço, com 12.679,45 m². O auditório, que será no final do ano, será o maior da cidade, com uma capacidade para 1.900 pessoas em uma área de 5.188,73 m². No total, o equipamento tem uma área construída de 17.956,28 m².

A solenidade foi prestigiada pelo vice-governador Lucas Ribeiro; pelo deputado estadual Inácio Falcão; pelos vereadores Rostand Paraíba, Wellington Cobra e Anderson Pila; e por auxiliares da gestão estadual dentre eles Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional), Jacqueline Gusmão (secretária executiva da Administração), Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador) e Fabrício Feitosa (secretário executivo do Empreender).