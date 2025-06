Guarda Civil Metropolitana garante segurança do público no Festival de Quadrilhas Juninas

A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb) está com um esquema especial de segurança durante o Festival de Quadrilhas Juninas, que iniciou nesta terça-feira (10) e segue até a próxima semana, na arena montada no Busto de Tamandaré. Durante todas as noites, a Guarda Civil Metropolitana está atuando de forma estratégica, com patrulhamento a pé, motopatrulhamento, uso de drones, além da base móvel de videomonitoramento.

“Nós estamos contando com o apoio das demais forças de segurança, como as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, para garantir a segurança do público. Essa união de forças para o bem comum e é assim que tem que ser, reforçando o compromisso da gestão municipal com uma festa segura e organizada para todos”, destacou Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital.

O esquema foi montado para garantir uma atuação preventiva, próxima e eficiente, em total integração com os demais órgãos envolvidos. “Com mais de 80 guardas mobilizados, drones monitorando os arredores e total integração entre as equipes, iniciamos o São João na noite desta terça-feira com o pé direito”, reforçou o secretário.

É importante ressaltar que a população pode acionar a Guarda diretamente através dos homens e mulheres de plantão no evento e também ligar para o Disque 153 da Guarda Civil Metropolitana. Através desse número, o cidadão pode fazer a sua denúncia ou solicitar a presença das equipes de policiamento preventivo.

“Estar presente, prevenir e proteger faz parte do dever da Guarda Civil. Nossa prioridade é que mães, pais e crianças possam celebrar com responsabilidade, sob a cobertura da segurança que nossa corporação oferece. Qualquer eventualidade, o cidadão pode contar com nossas equipes de plantão”, disse Vitor Freire, comandante da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa.

Já a Polícia Militar trabalha com mais de 30 policiais distribuídos em patrulhas, acompanhando toda a área. Também contou com viaturas em toda imediação. “É um evento tranquilo e não temos registro de ocorrências de gravidade. Ano passado foi a mesma dinâmica, muitas famílias, adultos, idosos. Em linhas gerais, não temos problemas nesse tipo de evento”, destacou o capitão da Polícia Militar, Marques Cahuê.

Programação – O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa segue nesta quarta-feira (11), com as apresentações do grupo A e entram no tablado as juninas Fulô do Cerrado, do bairro Funcionários II; Flor do Mandacaru, de Mandacaru; Babado de Xita, do Cristo Redentor; Paraíba, do bairro da Torre, e Tradição Matuta, de Mangabeira.

As juninas do grupo B se apresentam nesta quinta-feira (12): Santo Antônio, do bairro Jardim Veneza; Aconchego, de Cruz das Armas; Pó de Serra, de Mangabeira; Só Risos, do José Américo; Zé Monteiro, do Cristo Redentor, e Sacode Poeira, do Treze de Maio.

Na sexta-feira (13), são mais seis apresentações do grupo B com as juninas Botijinha, de Cruz das Armas; Tico Mia, de Mangabeira; Sucupira, do Padre Zé; Mangue Seco, de Paratibe; Dona Maria, de Mangabeira, e Lampião, também do bairro de Mangabeira.

No sábado (14), acontece o concurso dos destaques com a escolha do melhor casal de noivos, casal junino, rainha da diversidade e rainha junina. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública e Cidadania (Semusb) com a Guarda Civil, além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), e Corpo de Bombeiros.