Após inspeção, João Pessoa avalia expandir parceria com Hospital Padre Zé

Ernane Gomes/MPPB

A Prefeitura de João Pessoa está avaliando a possibilidade de ampliar a parceria com o Hospital Padre Zé para prestação de novos atendimentos, como fisioterapia e realização de exames, através do SUS.

O plano foi apresentado durante uma visita técnica à unidade na manhã desta terça-feira (10), com a participação de representantes do Ministério Público da Paraíba (MPPB), do Ministério Público de Contas, da Secretaria Municipal de Saúde e da Procuradoria-Geral do Município.

A inspeção faz parte do acompanhamento do Pacto de Adequação de Conduta Técnico-Operacional, assinado em maio.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luís Ferreira, a atuação conjunta dos Ministérios Públicos foi essencial para manter os repasses ao hospital e possibilitar novas perspectivas de atendimento.

“Estamos até vislumbrando a contratualização de novos serviços aqui na instituição. O hospital pode ofertar um grande serviço na área de fisioterapia, de ambulatórios e, principalmente, com a contratualização da tomografia computadorizada, que é um aparelho que eles têm aqui e que nunca foi contratualizado”, informou.

Inspeção no Hospital Padre Zé

Durante a visita, os representantes das instituições percorreram as instalações do hospital, conheceram os serviços em funcionamento e avaliaram os avanços na execução do pacto.

O promotor de Justiça Alexandre Jorge do Amaral Nóbrega destacou a relevância do acompanhamento presencial. “Ficamos felizes com o andamento do que está sendo implementado. Já foram reunidas comissões para estruturar as ações previstas no pacto, e pretendemos fazer outras visitas para garantir que o acompanhamento seja contínuo e efetivo, com benefícios reais à população”, afirmou.

O promotor Leonardo Pereira de Assis também enfatizou os esforços da unidade hospitalar para se adequar às exigências do acordo. “Foi fundamental ver de perto que o hospital está criando mecanismos de controle interno e estruturando um sistema de compliance. Isso dá mais segurança para que os compromissos assumidos com o Tribunal de Contas sejam cumpridos”, disse.

Para o procurador do Ministério Público de Contas, Bradson Camelo, a visita reforçou o compromisso de todas as partes em garantir o funcionamento e a ampliação dos serviços do hospital. “A Prefeitura demonstra interesse em aproveitar melhor o espaço do Padre Zé, e o hospital mostra disposição em ampliar sua oferta de serviços. Com esse pacto, acreditamos que será possível manter a unidade em funcionamento e atender ainda melhor a população”, concluiu.