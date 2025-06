Serviço itinerante do Procon-JP volta ao Bairro das Indústrias nesta quarta-feira

O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor volta a atender aos moradores do Bairro das Indústrias, nesta quarta-feira (11), na Rua Afeganistão, a partir das 14h, desta vez em ação conjunta com a PBSaúde. Além do atendimento jurídico no ônibus, também haverá assistência à saúde com consultas e exames de menor complexidade, odontologia e ação de embelezamento feminino.

O ‘Procon-JP no seu bairro’ é um programa que está à disposição das entidades civis da sociedade e dos órgãos públicos que desejarem e necessitarem do serviço do atendimento jurídico realizado no ônibus.

O secretário do Procon-JP, Júnior Pires, explica que os interessados devem procurar a Secretaria, ou mesmo solicitar, através do 1Doc, o agendamento de data para o atendimento. “Nosso serviço itinerante leva a assistência jurídica onde o consumidor estiver, seja dentro de nosso calendário próprio ou através de parcerias”.

Documentos – Os moradores do Bairro das Indústrias que procurarem o atendimento jurídico nesta quarta-feira, com pendências referentes à relação de consumo, devem levar os originais e as cópias de documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e a nota fiscal ou o contrato referente à reclamação.

Serasa – O atendimento no Procon-JP móvel também disponibiliza consulta gratuita ao Serasa. “O consumidor que desejar esse serviço precisa apenas apresentar o CPF. No caso das informações serem para terceiros, é necessária uma procuração devidamente autorizada em nome da pessoa a ser consultada.

Caravana do Cuidar – O programa ‘Procon-JP no seu bairro’ também participa da ação da Prefeitura de João Pessoa ‘Caravana do Cuidar’, toda sexta-feira, que faz atendimento itinerante à população em várias localidades através dos vários serviços disponibilizados pelas secretarias do Município.

Serviço: Procon-JP no seu bairro

Data: 11/06/2025

Local: Rua Afeganistão, Bairro das Indústrias

Horário: A partir das 14h