Sedurb define locais para atuação dos ambulantes durante Festival de Quadrilhas Juninas

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) definiu os locais para atuação do comércio informal durante os Festivais de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e Estadual, que acontecem desta terça-feira (10) até o dia 19 de junho. Através de sorteio, os vendedores ambulantes que fizeram inscrição para participar do evento, que será realizado em arena montada na Praia de Tambaú, foram distribuídos em 70 vagas.

A inscrição de vendedores ambulantes para participar do São João Multicultural 2025 – Festival de Quadrilhas, foi realizada nos dias 27 e 28 de maio, através de edital publicado no Diário Oficial do Município: https://x.gd/cTetO. De acordo com o edital, os ambulantes contemplados no ‘Projeto Revitaliza – Eventos de Rua’ terão prioridade.

Nesta segunda-feira (9), as vagas foram distribuídas da seguinte forma: tendas de alimentos (30); estrutura móvel para manipulação de alimentos com e sem fonte de calor (20 vagas, sendo 10 para cada tipo); e para bebidas e comidas prontas, com vendas em isopor, cooler e tabuleiro, são mais 20. O comércio ambulante acontecerá na área externa ao pavilhão das apresentações das quadrilhas juninas, em área pré-definida pela Sedurb, conforme o mapa do evento.

Além disso, através da Divisão de Controle de Posturas (DCP), a Sedurb elaborou um cadastro de reserva com os ambulantes inscritos que ficarem de fora do número de vagas. “A Prefeitura de João Pessoa inicia mais um grande evento na cidade, com toda estrutura, ordenamento, segurança e logística para promoção da cultura, das quadrilhas juninas, e da tradição nordestina que encanta o público a cada apresentação”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.

O vice-presidente da Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba (AMEG-PB), Josemar Muniz, destacou que o Festival de Quadrilhas é um momento esperado o ano todo, uma oportunidade valiosa para os trabalhadores venderem seus produtos e levarem o sustento para suas casas.

“Em relação à organização, a gente está dialogando muito bem com a Prefeitura, fazendo esse diálogo diretamente com a Sedurb. Isso é muito bom e traz uma satisfação pra gente, porque antes era muito difícil. Nessa gestão, a gente tem esse diálogo e no final das contas todo mundo ganha com isso! João Pessoa hoje é a bola da vez no turismo, e a nossa expectativa é muito boa em relação ao aumento nas vendas. Acreditamos que vão aumentar mais de 30% em relação ao ano passado”, disse Josemar.

Sobre o Festival de Quadrilhas Juninas – A edição 2025 do evento conta com a participação de 22 grupos culturais, realizando apresentações e coreografias, sempre a partir das 19h, na estrutura montada no Busto de Tamandaré. A cada noite desfilam entre cinco e seis juninas dos grupos A e B, mostrando talento, desenvoltura, criatividade e muita alegria. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está disponível no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025.