Fundação Campeões do Amanhã entrega materiais esportivos e inicia novo ciclo de matrículas

Na tarde desta terça-feira (10), o Ginásio Ronaldão, no bairro do Cristo, foi palco de um momento especial para dezenas de jovens atletas. A Fundação Campeões do Amanhã realizou a entrega de materiais esportivos aos seus alunos, marcando o início de uma nova etapa do projeto que tem transformado vidas por meio do esporte.

Durante o evento, o diretor administrativo da Fundação, Kleber Geraldo, destacou a importância dos investimentos realizados pela Prefeitura de João Pessoa no incentivo ao esporte, abrindo oportunidade para crianças e adolescentes, e os novos passos que estão sendo dados.

“Exatamente como diz o nome da fundação: Campeões do Amanhã. Hoje iniciamos as matrículas de aproximadamente 60 atletas, que vão ingressar no esporte de base e no voleibol. Começamos com 60 e teremos mais 30 no bairro dos Bancários. No total, serão 90 vagas destinadas ao vôlei. Esse é um projeto muito importante e desde já quero agradecer ao prefeito Cícero Lucena pela atenção dedicada à Fundação. Isso é apenas o começo de um grande projeto, de onde certamente sairão campeões”, declarou Kleber Geraldo.

A Fundação Campeões do Amanhã reafirma, com ações como essa, seu compromisso com o desenvolvimento esportivo e social de crianças e adolescentes, oferecendo oportunidades, disciplina e esperança para o futuro.

Para as famílias dos alunos, a iniciativa vai além das quadras. Carine Monteiro, mãe da aluna Marianna Monteiro, falou emocionada sobre o impacto do projeto na vida da filha. “Na condição de mãe, vejo a importância desse projeto não só por ensinar a ser um bom atleta, mas por formar bons cidadãos. Eles aprendem valores e princípios que são essenciais para que, no futuro, tenhamos uma sociedade melhor”, frisou.

Marianna Monteiro, de 11 anos, aluna da Fundação Campeões do Amanhã e apaixonada pelo vôlei, também compartilhou a empolgação com a nova fase. “Está sendo uma experiência muito boa, porque eu adoro vôlei. Com certeza vou evoluir mais”, disse a atleta.