ASSISTIR AO VIVO Uruguai x Venezuela Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (10/06)

A partida entre Uruguai x Venezuela é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (11) às 21 hs (horário de Brasília). A partida ttem Uruguai omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Uruguai x Venezuela: Prévia, escalações e análise das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A seleção uruguaia volta a campo nesta terça-feira (10/06), à 21h da manhã (horário de Brasília), para enfrentar a Venezuela no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com três rodadas restantes, o confronto é decisivo para ambas as equipes, que ainda sonham com a classificação direta ou ao menos com a vaga na repescagem.

ASSISTIR AO VIVO Argentina x Colômbia Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (10/06)

ASSISTIR República Dominicana x Dominica AO VIVO ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO 2026 CONCACAF

Uruguai tenta reencontrar o caminho das vitórias

Sob o comando de Marcelo Bielsa, o Uruguai iniciou a campanha nas eliminatórias com um desempenho promissor: foram quatro vitórias nos seis primeiros jogos. No entanto, a equipe perdeu rendimento e agora enfrenta um jejum preocupante. Nos últimos oito jogos, venceu apenas um — contra a Colômbia em novembro de 2024 — e não marcou gols em seis dessas partidas.

A ausência de Darwin Núñez, artilheiro da equipe com quatro gols e suspenso nesta rodada, aumenta a preocupação dos uruguaios. La Celeste ocupa atualmente a quinta colocação, com uma ligeira vantagem sobre os adversários diretos, mas precisa pontuar para se manter na zona de classificação direta para a Copa.

No último jogo, empate sem gols contra o Paraguai, Bielsa optou por modificar a lateral-esquerda, trocando Mathías Olivera por Joaquín Piquerez, que deve iniciar como titular diante da Venezuela. A equipe tem enfrentado dificuldades ofensivas, mesmo jogando em casa, onde também não balançou as redes nos últimos três jogos.

Venezuela embalada por vitórias e sonhando alto

A Venezuela, por sua vez, vive um momento de ascensão. A equipe comandada por Fernando Batista chega embalada por duas vitórias consecutivas — sobre Peru e Bolívia — e encostou nos seis primeiros colocados. Com três pontos a menos que o Uruguai, uma vitória em Montevidéu pode ser decisiva para manter o sonho da primeira classificação para uma Copa do Mundo.

ASSISTIR Jamaica x Guatemala AO VIVO ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO 2026 CONCACAF

ASSISTIR Antígua e Barbuda x Cuba AO VIVO ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO 2026 CONCACAF, QUARTA (06)

Salomón Rondón é o destaque ofensivo, com cinco dos 15 gols da Venezuela nas eliminatórias. A equipe tem se mostrado sólida defensivamente, com dois jogos recentes sem sofrer gols. O setor de meio-campo, com José Andrés Martínez e Telasco Segovia, tem sido o motor da equipe, principalmente na recuperação da bola e na transição ofensiva.

Prováveis escalações

Uruguai:

Mele; Varela, Ronald Araújo, Giménez, Piquerez; Bentancur, Ugarte, De Arrascaeta; Pellistri, Aguirre, Maximiliano Araújo.

Venezuela:

Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Bello, J. A. Martínez; Savarino, Segovia, J. Martínez; Rondón.

Análise e Palpite

Apesar de jogar em casa, o Uruguai não inspira confiança com sua baixa produtividade ofensiva. A ausência de Darwin Núñez e o recente histórico de empates sem gols diante da própria Venezuela e outras seleções medianas da América do Sul são sinais de alerta.

Já a Venezuela, embora enfrente o desafio de atuar fora de casa, vem confiante, com um ataque eficiente e uma defesa mais ajustada. A disputa pelo G6 das eliminatórias está acirrada, e a Vinotinto pode se aproveitar do mau momento do adversário para sair com um bom resultado.

Palpite: Uruguai 0 x 0 Venezuela

Ambas as seleções podem se anular em campo, especialmente considerando o retrospecto recente do Uruguai e a solidez defensiva da Venezuela. Um empate sem gols parece o resultado mais provável.

Tags:

Uruguai x Venezuela, Eliminatórias Copa do Mundo 2026, Palpites Eliminatórias CONMEBOL, onde assistir Uruguai hoje, escalação da Venezuela, Marcelo Bielsa, Salomón Rondón, jogo das eliminatórias terça-feira.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje



Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.