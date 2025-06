Semob define operação especial para os festivais de quadrilhas a partir desta terça-feira

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realiza uma operação especial de mobilidade para os eventos juninos que ocorrem no Busto de Tamandaré

com o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa , a partir desta terça-feira (10) até o sábado (14) e o Festival Estadual, que inicia no domingo (15).

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, reforça a importância da responsabilidade de cada cidadão. “A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Semob-JP, tem atuado de forma planejada para assegurar que todos possam aproveitar esse momento cultural com segurança e tranquilidade. Mas é fundamental que cada cidadão faça sua parte, respeitando as leis de trânsito, evitando atitudes de risco como beber e dirigir, e utilizando os meios de transporte de forma consciente. Um trânsito seguro é responsabilidade de todos”, ressalta Marcílio do HBE.

Para garantir a mobilidade e a segurança viária durante o evento, a Semob-JP montou um esquema especial que terá início às 6h com equipes posicionadas para organizar as áreas de carga e descarga de equipamentos e materiais. Essa área será delimitada na Avenida Cabo Branco, entre o Busto de Tamandaré e a Avenida Índio Arabutan. Também será reservada uma área específica para acomodação dos veículos envolvidos na produção do evento, na Avenida Índio Arabutan, entre a Avenida Cabo Branco e a Rua Antônio Lira.

Durante o turno da noite, haverá reforço no efetivo de agentes de mobilidade, com aproximadamente 20 profissionais atuando no entorno do Busto de Tamandaré, além do monitoramento pelas câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle (COTT). O objetivo é disciplinar o trânsito, orientar condutores e pedestres, garantir fluidez nas vias e promover a segurança de todos os participantes.

O diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Césario, destaca a importância do trabalho dos agentes no sucesso da operação.“A presença dos nossos agentes nas ruas e no COTT é fundamental para garantir que o evento aconteça com tranquilidade. Estamos atuando com planejamento e responsabilidade para oferecer segurança viária e organização ao público. A operação da Semob-JP é um pilar essencial para que os festejos aconteçam com ordem e fluidez no trânsito”, afirmou Sanderson.

Dicas de segurança para os visitantes:

A Semob-JP reforça a importância da colaboração do público com atitudes conscientes e responsáveis no trânsito:

✓ Se for beber, não dirija. Utilize transporte público, táxis ou aplicativos de mobilidade.

✓ Evite estacionar em locais proibidos, calçadas ou em frente a garagens. Estacione apenas em áreas permitidas e respeite a sinalização.

✓ Prefira o transporte coletivo, que terá reforço nos horários de maior movimento, ajudando a reduzir o número de veículos na região do evento.

✓ Redobre a atenção ao atravessar vias. Use as faixas de pedestres e siga sempre as orientações dos agentes de mobilidade.