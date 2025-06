Políticos e autoridades lamentam morte de Arthur Cunha Lima; veja repercussão

divulgação/ALPB

Políticos e autoridades lamentaram a morte de Arthur Cunha Lima, aos 75 anos. Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), o paraibano morreu nesta segunda-feira (9).

O TCE-PB lamentou imensamente a perda de um de seus mais ilustres membros e expressou solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com o conselheiro Arthur Cunha Lima ao longo de sua destacada trajetória pública e institucional.

“Conselheiros, auditores de controle externo, procuradores do Ministério Público de Contas, servidores, colaboradores e estagiários da Corte de Contas se unem neste momento de dor e despedida”, diz um trecho da nota.

O governador João Azevêdo lamentou a morte do ex-presidente através de nota e expressou condolências à família e amigos de Arthur Cunha Lima pela perda irreparável, pedindo a Deus que console a todos.

Prefeito de Campina Grande decreta luto

O prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, emitiu nota de profundo pesar e decretou luto oficial de três dias no Município pelo falecimento do ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba nascido em Campina Grande, em 1949.

Segundo Bruno, o ex-conselheiro Arthur Cunha Lima sempre se notabilizou em sua vida pública por uma dedicação férrea e incansável no desempenho de todos os cargos que ocupou como secretário estadual em várias pastas, como deputado e presidente da Assembleia, e como conselheiro do TCE-PB, órgão que também presidiu, durante o biênio 2015/2017.

O prefeito campinense ressalta ainda, em sua nota, o momento especial em que Arthur assumiu a interinidade do Governo do Estado.

ALPB decreta luto e abre Salão para velório

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) também decretou luto de três dias pela morte de Arthur, que foi deputado estadual e chegou a presidir a Casa entre 2007 e 2010.

A Casa também cedeu o Salão Nobre para realização do velório, que ocorre a partir das 22 horas. O sepultamento acontecerá nesta terça-feira (10), às 15h, no Cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa.

O presidente da ALPB, deputado Adriano Galdino, fez uma publicação sobre a morte do ex-presidente em suas redes sociais. “Um homem público de trajetória marcante, que também contribuiu com dedicação como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado”, destacou.

A deputada Camila Toscano (PSDB) e o deputado Jutay Menezes (Republicanos) também divulgaram notas de pesar.

Outras autoridades

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), divulgou nota de pesar, na tarde desta segunda-feira (9), após a mortedo conselheiro aposentado. “Foi com grande pesar que recebi a triste notícia do falecimento do amigo e companheiro de várias batalhas ao longo da vida, o conselheiro Arthur Cunha Lima, nesta segunda-feira. Reconheço nele um exemplo de força e firmeza nas posições assumidas em toda a sua vida, seja na esfera pública ou particular. Ao tempo em que transmito o meu fraterno abraço, peço a Deus, que em seu infinito amor e misericórdia, dê o conforto eficaz aos familiares e amigos desse grande personagem do desenvolvimento de nossa amada Paraíba”, relatou.

A Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup) também lamentou o falecimento de Arthur. O presidente George Coelho se solidarizou com a família e ressaltou a contribuição que Arthur Cunha Lima deixou na política paraibana. “Homem de palavra firme, que marcou uma fase da nossa política. Nossos mais sinceros sentimentos a esposa, filhos, parentes e amigos”, comentou.

O ex-senador Cássio Cunha Lima, sobrinho de Arthur, prestou homenagem ao tio nas redes sociais. “Um coração tricolor apaixonado pelo Treze. @arthurcunhalima lutou como um guerreiro a vida toda. Não foi diferente nos seus momentos finais. Está nos braços do Pai. Sempre foi vibrante e intenso tal qual os seus olhos azuis. Contador de “causos” e de boas piadas nunca passava despercebido. Companhia sempre agradável, mesmo com seu temperamento as vezes mais forte. Advogado de formação foi Deputado e Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado atuando sempre com coragem e destemor. Uma vida diversa, ampla mas sobretudo generosa… Descanse em paz “Figurino”. Figo é Figo!”, disse.

O deputado federal Gervásio Maia (PSB), que também presidiu a ALPB, disse que “Arthur Cunha Lima foi um homem honrado e um grande conciliador. Um homem de posições firmes que dedicou a vida ao seu trabalho e ao seu Estado”.

Trajetória de Arthur Cunha Lima

Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1982, Arthur Paredes Cunha Lima iniciou sua trajetória pública ainda jovem, como vice-presidente do Centro Estudantil de Campina Grande. Em seguida, atuou como escrevente no Cartório de Notas, Registros e Escrituras Ivandro Cunha Lima, entre os anos de 1968 e 1970.

Ao longo de sua carreira, ocupou diversos cargos no Governo da Paraíba, sendo eles:

Secretário de Administração (1991–1994 e 1995–1996)

Secretário-chefe da Casa Civil (1994–1995)

Secretário de Cidadania e Justiça (1996–1997)

Secretário da Administração de João Pessoa (1997–1998)

Secretário-chefe do Escritório de Representação do Governo em Campina Grande (2005–2006)

No Legislativo, foi eleito deputado estadual por três mandatos consecutivos, nas eleições de 1998, 2002 e 2006. Assumiu a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba nos biênios 2007–2009 e 2009–2011. Em fevereiro de 2009, chegou a ocupar o cargo de governador interino do Estado.

Em 2010, renunciou à presidência da Assembleia Legislativa para tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Mais tarde, presidiu o TCE-PB durante o biênio 2015–2017.

Já em 2019, foi afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito da Operação Calvário. Cunha Lima se aposentou do Tribunal no final de 2024.