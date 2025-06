Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa começa nesta terça-feira com apresentações no Busto de Tamandaré

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa (LiquajuJP), inicia na noite desta terça-feira (10) o Festival de Quadrilhas Juninas Municipal. A edição 2025 do evento envolve 22 equipes e segue até a sexta-feira (13), com apresentações, a partir das 19h, na estrutura montada no Busto de Tamandaré. A cada noite desfilam entre cinco e seis juninas dos grupos A e B, mostrando talento, desenvoltura, criatividade e muita alegria.

“O nosso Festival de Quadrilhas Juninas ganhou muita visibilidade e importância nesses últimos três anos por conta da política de cultura que o prefeito Cícero Lucena e nós, da Funjope, estamos desenvolvendo. Estamos realizando, nesse período, uma série de mudanças e de estímulos às quadrilhas juninas. Aumentamos desde os valores que ofertamos na forma de subvenção a cada junina que, este ano, passam a receber R$ 35 mil, até toda a estrutura para o evento”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Uma arena foi montada na Praia de Cabo Branco, com uma estrutura adequada, boa iluminação, arquibancadas, som e todas as condições de logística para promoção das quadrilhas juninas e para receber o público que for assistir as belas apresentações. “A consequência disso é uma alta competitividade, uma maior qualificação de cada quadrilha junina e também a criação de novas. Esse renascimento das juninas deixa a todos muito contentes”, acrescenta.

O presidente da LiquajuJP, Edson Pessoa, afirma que está ansioso para o evento desse ano. “A expectativa para o Festival é que, a cada ano que passa, com as mudanças que nós vamos fazendo dentro da estrutura, é que tudo dê certo, apesar da ansiedade. A cada edição, a estrutura vai melhorando e nós sempre temos grandes expectativas”.

Ele ressalta que o público pode esperar o crescimento do espetáculo que cada quadrilha vai apresentar. “Eu acredito que ano a ano elas vão se superando, com grandes apresentações, beleza, grandeza e ampliando o quantitativo de brincantes, principalmente do Grupo A. Então, vai ser fantástico”, comenta.

Apresentações – O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa será aberto na terça-feira (10) com as juninas do grupo A: Sanfona Branca, de Mangabeira; Lageiro Seco, do Roger; Fogueirinha, de Cruz das Armas; Pindura Saia, da Ilha do Bispo, e Ubando, do bairro do Valentina.

Na quarta-feira (11), seguem as apresentações do grupo A e entram no tablado as juninas Fulô do Cerrado, do bairro Funcionários II; Flor do Mandacaru, de Mandacaru; Babado de Xita, do Cristo Redentor; Paraíba, do bairro da Torre, e Tradição Matuta, de Mangabeira.

As juninas do grupo B se apresentam na quinta-feira (12). São elas: Santo Antônio, do bairro Jardim Veneza; Aconchego, de Cruz das Armas; Pó de Serra, de Mangabeira; Só Risos, do José Américo; Zé Monteiro, do Cristo Redentor, e Sacode Poeira, do Treze de Maio.

Na sexta-feira (13) são mais seis apresentações do grupo B com as juninas Botijinha, de Cruz das Armas; Tico Mia, de Mangabeira; Sucupira, do Padre Zé; Mangue Seco, de Paratibe; Dona Maria, de Mangabeira; e Lampião, também do bairro de Mangabeira.

No sábado (14) acontece o concurso dos destaques com a escolha do melhor casal de noivos, casal junino, rainha da diversidade e rainha junina. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link.

Premiação – Este ano, a premiação para as campeãs do Grupo A é de R$ 10 mil, R$ 8 mil e R$ 6 mil para os três primeiros lugares. Já para as vencedoras do Grupo B, os prêmios são de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro colocado.