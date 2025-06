SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SE PREPARA PARA UMA SEMANA DO BEBÊ REPLETA DE CUIDADO E COMPROMISSO COM O FUTURO DAS CRIANÇAS

O município de São José do Seridó está se preparando para vivenciar, no próximo mês de setembro, a emocionante Semana do Bebê. Essa iniciativa engloba as principais secretarias do município, como Assistência Social, Saúde, Educação, e conta também com a participação do Conselho Tutelar, todos unidos com um objetivo comum: promover o desenvolvimento saudável das crianças com até 2 anos de idade.



A Semana do Bebê faz parte de uma série de ações do Selo Unicef voltadas para a primeira infância, visando o desenvolvimento integral e saudável das nossas crianças. O propósito dessas ações é mobilizar não apenas as famílias, mas toda a sociedade, a fim de assegurar os direitos fundamentais das crianças nos primeiros anos de vida. Isso será alcançado por meio de uma variedade de atividades educativas, que focam especialmente no cuidado e na saúde dos bebês.



Prepare-se para uma semana cheia de atividades dedicadas ao bem-estar e desenvolvimento das nossas crianças mais jovens. Vamos juntos construir um futuro mais saudável e promissor para as gerações vindouras.

