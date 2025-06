Paraíba encerra 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador com eleição de delegados para etapa nacional — Governo da Paraíba

A 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Paraíba foi encerrada na sexta-feira (6), no Intermares Hall, em Cabedelo, com a eleição dos 32 delegados que irão representar o estado na etapa nacional do evento, que ocorre de 18 a 21 de agosto, em Brasília. O encontro foi promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e pelo Conselho Estadual de Saúde (CES), por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Paraíba (Cerest-PB), e reuniu representantes de todo o estado para debater propostas de fortalecimento da política de saúde do trabalhador no SUS.

Com o tema “A Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, a Conferência Estadual teve três dias de debates, atividades formativas, rodas de conversa e prestação de serviços de saúde. Os conferencistas discutiram temas como as novas relações de trabalho, a efetividade da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e a importância da participação social no controle das ações do SUS.

O ponto alto do último dia foi a plenária final, que consolidou as propostas priorizadas nos grupos de trabalho e aprovou as diretrizes que serão levadas à Conferência Nacional. Na ocasião, foram eleitos os 32 delegados que terão a responsabilidade de representar as demandas da Paraíba no debate nacional. Desse total, 50% representam o segmento dos usuários, 25% o segmento dos trabalhadores e outros 25% representam os gestores dos serviços de saúde.

A coordenadora do Cerest-PB, Celeida Barros, destacou o comprometimento dos participantes ao longo de toda a conferência. “Vivemos um momento importante de mobilização, de construção coletiva e de reafirmação de que a saúde do trabalhador é um direito que precisa ser garantido com políticas públicas efetivas, intersetoriais e baseadas no respeito à dignidade humana”, declarou.

Durante os três dias de evento, além das discussões dos eixos temáticos, os participantes também tiveram acesso a serviços de vacinação, testagem rápida para Infeções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e participaram de rodas de conversa na Tenda Paulo Freire, com foco em temas como Saúde e Equidade.

A etapa nacional da conferência, promovida pelo Conselho Nacional de Saúde e pelo Ministério da Saúde, reunirá delegações de todo o País para avaliar e propor diretrizes para a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora nos próximos anos.