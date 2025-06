Ancelotti testa Matheus Cunha entre os titulares

O Brasil enfrenta o Paraguai na próxima terça-feira (10), em São Paulo, em jogo válido pela 16ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Será a segunda partida com Ancelotti à frente da Amarelinha e, é possível que ele dê oportunidade ao atacante paraibano Matheus Cunha entre os titulares.

Matheus Cunha treina com a Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

No treino da manhã deste domingo, no CT do Corinthians, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças no ataque. Matheus Cunha, paraibano recém-anunciado pelo Manchester United, foi testado no lugar de Richarlison, enquanto Raphinha, que retorna de suspensão, entrou no lugar de Estevão, que foi titular contra o Equador.

Provável escalação do Brasil: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Se Cunha for realmente titular na terça-feira, será a segunda vez durante essas eliminatórias, sendo a primeira com o novo treinador. Na derrota por 4 a 1 para a Argentina, o paraibano foi titular pela primeira vez, sendo o autor do único gol do Brasil no jogo.

Ancelotti em treino da Seleção Brasileira. Foto: Marcos Ribolli

O Brasil é atualmente o 4º colocado na tabela de classificação, com 22 pontos, tendo Uruguai e Colômbia na cola, com um ponto a menos. A Venezuela também está na briga, com 18 pontos, na 7ª posição, isso faltando três jogos para o fim das eliminatórias.

