Prefeitura de João Pessoa participa de encontro do Conselho Nacional de Controle Interno

A Prefeitura de João Pessoa participou da 54ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), que aconteceu nesta quinta (5) e sexta-feira (6), em Aracaju, Sergipe. A reunião foi marcada por debates e apresentações, destacando-se por abordar questões contemporâneas como mudanças climáticas, inteligência artificial, controle social e a nova Lei de Licitações.

Para o controlador-geral do Município de João Pessoa (CGM), Diego Fabrício Albuquerque, que representou a gestão municipal e participa ativamente do Conselho, o Conaci exerce um papel fundamental no intercâmbio de informações e experiências entre as controladorias brasileiras. “Somos um colegiado comprometido com o controle interno e as boas práticas da gestão pública. Neste encontro, debatemos o quanto a inteligência artificial vai mudar a forma de se fazer controle interno e já está mudando. Esperamos que isso traga resultados reais para vida do cidadão, com maior engajamento da sociedade na fiscalização e nas decisões de políticas públicas”, declarou.

O encontro, realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Transparência e Controle de Sergipe (SETC-SE), reuniu especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater temas que aprimorem o controle interno no Brasil.

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques, foi o primeiro a palestrar, trazendo como tema ‘O papel do controle interno nas mudanças climáticas’. Ele ressaltou o papel essencial das instituições de controle na implementação de políticas públicas sustentáveis e na mitigação dos efeitos ambientais decorrentes da ação humana.

Conaci – O controlador-geral do Município de João Pessoa participa ativamente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), trabalho esse realizado em parceria com a Controladoria Geral do Estado da Paraíba. Nas reuniões técnicas do Conaci, os dois órgãos vêm coordenando atividades estratégicas, como a instituição de certificação profissional nacional e grade curricular mínima para auditores internos governamentais do Brasil.