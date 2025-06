Governo assina contratos de concessão de crédito durante Festa do Bode Rei — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio do Programa Empreender PB, assinou 22 contratos para pequenos empreendedores do município de Cabaceiras, que agora poderão abrir ou ampliar um negócio. A ação aconteceu dentro do Circuito Empreender, na 26ª edição da Festa do Bode Rei, em solenidade ocorrida no final da manhã desta sexta-feira (6), no Arraial Popular Liu dos 8 baixos e contou com a presença de autoridades, convidados e a população em geral, que prestigiaram as apresentações artísticas e entrega de troféus para casos de sucesso do Programa Empreender.

O secretário executivo do Programa Empreender PB, Fabrício Feitosa, exaltou a parceria do programa com a Festa do Bode Rei, uma das mais tradicionais do estado. “É uma honra para o Empreender PB participar da Festa do Bode Rei em mais uma edição. Já temos essa história de parceria, não só durante o São João, com fomento aos pequenos e grandes empreendedores e cooperativas. Mais uma vez, desejamos um grande evento, e podem contar a gestão do governador João Azevêdo e o Empreender PB para que a Festa do Bode Rei cresça a cada ano”.

Ricardo Aires, prefeito de Cabaceiras, destacou a importância da gestão estadual para o desenvolvimento econômico do município. “Foi esse apoio que fez Cabaceiras transformar a adversidade em oportunidade. A 26ª Festa do Bode Rei é nada mais, nada menos, do que isso. Vamos consagrar e aplaudir todos os empreendedores de Cabaceira e compartilhar esse sentimento de pertencimento”.

Artesã que trabalha com peças em couro, Célia Maria Veleis foi uma das empreendedoras que recebeu o troféu ‘Caso de Sucesso’ e celebrou o reconhecimento. “Nós produzimos e vendemos bolsas, chapéus, chaveiros desde 2003. Ser reconhecida como Caso de Sucesso é uma alegria e um incentivo, ficamos com mais vontade de trabalhar, de mostrar nosso trabalho, de empreender”.

Os contratos assinados representam um investimento de R$ 183.440,00 dentro da economia local, gerando renda e desenvolvimento. De 2019 até agora, foram investidos R$1.405.320,00, beneficiando 148 empreendedoras e empreendedores cabaceirenses.

Circuito Empreender – O Circuito Empreender tem como objetivo principal demonstrar a viabilidade da implementação de ideias empreendedoras, ao mesmo tempo em que capacita os participantes para atuar nesse cenário. A iniciativa busca apresentar conceitos atualizados de empreendedorismo, esclarecer dúvidas recorrentes, expor casos de sucesso e ampliar a visão sobre as diversas possibilidades de atuação profissional na área

O projeto é desenvolvido com atenção à realidade socioeconômica de cada município, promovendo ações alinhadas às características locais. Para isso, integra-se a eventos já existentes nas comunidades, valoriza a cultura regional e amplia o acesso ao conhecimento, especialmente para populações afastadas dos grandes centros urbanos. Dessa forma, o Circuito Empreender contribui para o fortalecimento do ecossistema empreendedor regional de forma inclusiva e sustentável.

Participaram da solenidade de assinatura simbólica, o secretário executivo da Agropecuária, Rafael Lopes; Jarbas Aguiar, representando a PBTur; o deputado federal Aguinaldo Ribeiro; além de representantes do Sebrae, Senar e Banco do Nordeste.