Formação com municípios fortalece sistema de segurança alimentar e nutricional na Paraíba — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), e da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba (Caisan-PB), realizou nessa sexta-feira, (6), na cidade de Campina Grande, encontro regional voltado para o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) no Estado, e para a elaboração dos Planos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan).

O evento teve como objetivo mobilizar e apoiar os municípios paraibanos na estruturação e consolidação do Sistema, tendo como público-alvo profissionais dos municípios da 3ª Região, tanto aqueles que já aderiram ao Sisan, quanto os que ainda não aderiram. Para as cidades das 4ª e 5ª Regiões, participarão apenas os municípios que já formalizaram a adesão ao sistema.

A secretária executiva da Caisan-PB, Eliane Cunha, informou que o encontro ofereceu apoio técnico aos municípios que já aderiram ao Sisan, com foco no cumprimento dos critérios de permanência, que incluem a ativação de suas respectivas Caisans e Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional (Conseas), além da elaboração dos respectivos Planos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan).

Ela acrescentou que os municípios que ainda não aderiram ao Sisan receberão orientações detalhadas sobre o processo de adesão, incluindo os passos necessários, documentos exigidos e a importância da integração ao Sistema para o fortalecimento das ações intersetoriais de combate à fome e promoção da Segurança Alimentar.

A diretora de Segurança Alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Humano (Sedh), Luciana Leal, destacou que o evento é de grande importância para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à garantia do direito à alimentação na Paraíba. “A realização deste evento demonstra o compromisso do Governo do Estado em avançar na construção de uma Paraíba mais justa e com segurança alimentar para todos. A Sedh, por meio da Diretoria de Segurança Alimentar, tem se dedicado a oferecer todo o suporte necessário aos municípios, reconhecendo os desafios locais e atuando de forma parceira para que as ações cheguem com qualidade a quem mais precisa”.

E ressaltou ainda que o encontro é um espaço estratégico para o diálogo, o alinhamento de ações e a troca de experiências entre gestores, técnicos e representantes das entidades envolvidas. “É por meio da união de esforços e do trabalho articulado que conseguimos fortalecer nossas redes e ampliar o alcance das políticas públicas. Seguiremos firmes nesse propósito”, afirmou a diretora.

Para a suplente da presidente da Caisan-PB, Telma Virginia Custódio, a oficina foi muito importante porque vem fortalecer e aprimorar os municípios no momento da adesão ao Sisan. “Os municípios que aderiram ou venham a aderir a Caisan demonstram sua preocupação com a Política Pública de Segurança Alimentar. E isso faz com que as ações desenvolvidas dentro do Governo, quer seja a esfera Federal, Estadual e Municipal, ocorram em conjunto, de forma mais assertiva, a fim de que a população tenha minimizado os impactos da fome”.

E lembrou que a Caisan vem desenvolvendo várias ações distribuídas pelos polos regionais, para que cada vez mais os municípios da Paraíba apresentem essa organização. “Dessa vez, se reuniu com municípios da 3ª, 4ª e 5ª Região, representantes de Conselhos Municipais, Caisans municipais, para que entendam o processo de adesão, a documentação necessária, como a elaboração das Leis acontecerão. A secretária Pollyanna Werton tem pedido a equipe essa dedicação para que a Paraíba continue sendo destaque. Tivemos um aumento significativo do número de municípios com adesão, saímos de 34 para 121. É um número que tem chamado a atenção nacionalmente, não só porque tem adesão, mas nós temos feito o Caisan viva dentro da Paraíba”, finalizou.