Show de Pedro Sampaio e Anitta é confirmado no São João 2025 de Campina Grande

Foto: Divulgação.

Pedro Sampaio e Anitta farão um show surpresa no São João 2025 de Campina Grande, no Parque do Povo. A apresentação faz parte de uma ação promovida pela Beats e foi divulgada nesta sexta-feira (6). O show está marcado para acontecer no dia 18 de junho, uma quarta-feira, no Parque do Povo.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (6), em uma ação promovida pela Beats em um shopping da cidade. Um painel em formato de telefone gigante foi instalado em um corredor e quando ele tocou, Pedro Sampaio atendeu o chamado anunciando a notícia para os presentes.

Foto: Beats.

Essa não é a primeira vez que um show é anunciado com a programação do Maior São João do Mundo já em andamento. Inclusive, em 2023, uma ação da mesma marca também colocou o DJ, cantor e compositor Pedro Sampaio no palco da Rainha da Borborema. Mas será a primeira vez que Anitta sobre no palco do São João de Campina Grande.

O São João 2025 de Campina Grande acontece de 30 de maio a 6 de julho, o que totaliza cinco dias a mais que no ano anterior. Esta é a 42ª edição da festa, que recebeu em 2024 recebeu 2,93 milhões de pessoas, segundo a prefeitura da cidade.

A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade é que mais de 3 milhões de pessoas passem pelo Parque do Povo, um aumento de cerca de 10% em relação ao quantitativo de 2024. O aumento de 10% também é esperado para a movimentação econômica do evento, que ano passado ficou de R$ 673 milhões.

Os shows no palco principal do Parque do Povo acontecem de 19h às 2h, nas quartas e quintas-feiras, e das 19h às 3h nas sextas, sábados e domingos. No palco cultural, os shows começam às 18h. Ao todo, mais de 200 atrações musicais devem passar pelos palcos principal e cultural ao longo da festa.