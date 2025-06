João Azevêdo inaugura Sala Lilás destinada ao acolhimento de mulheres vítimas de violência em Campina Grande — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo inaugurou, nesta sexta-feira (6), a Sala Lilás, iniciativa do Programa Nacional Antes que Aconteça, ao lado da senadora Daniella Ribeiro. O espaço funciona no prédio do Instituto de Polícia Científica (IPC) de Campina Grande e será destinado ao atendimento de mulheres e meninas em situação de violência de gênero.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a importância da estrutura para oferecer assistência e proteção à mulher. “Essa é mais uma Sala Lilás inaugurada na Paraíba, dentro do programa Antes que Aconteça, concebido pela senadora Daniella Ribeiro, um espaço de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. O que nós queremos é que ao primeiro sinal de violência que a mulher sofra, ela tenha um local de proteção para evitarmos um mal maior. Na Paraíba, nós teremos 51 Salas Lilás que se somam às 10 Delegacias, aos 20 Centros de Referência da Mulher, ao programa Patrulha Maria da Penha, que desde a sua criação não perdeu nenhuma mulher para o feminicídio”, frisou.

A senadora e coordenadora nacional do Antes que Aconteça, Daniella Ribeiro, destacou a importância da parceria com a gestão estadual para garantir uma estrutura que mude a realidade de mulheres vítimas de violência. “Esse é um momento extremamente importante para as mulheres e para as famílias e que serve de exemplo para todo o país. A Paraíba foi escolhida para iniciar o programa em razão da oportunidade que tivemos de estar na Comissão Mista de Orçamento e o que o Governo do Estado se propõe a fazer junto com o Antes que Aconteça é dar à mulher um espaço para que ela tenha o acolhimento necessário”, explicou.

A segunda-dama e coordenadora estadual do programa Antes que Aconteça, Camila Mariz, afirmou que a Sala Lilás é um espaço que traz esperança para mulheres e suas famílias. “A violência contra a mulher marca a vida de muitas famílias brasileiras. O feminicídio não é algo isolado, é resultado do silêncio da vítima e precisamos ser a voz para tantas pessoas que estão silenciadas, por isso, devemos abraçar essa causa juntos para levarmos esperança para muitas pessoas”, declarou.

O secretário de Segurança e da Defesa Social, Jean Francisco Nunes, evidenciou a concretização de mais uma ação em defesa da mulher. “Eu tenho certeza de que essa iniciativa somada às dez delegacias novas que serão distribuídas em todas as regiões do estado serão um exemplo para todo o país. Em João Pessoa, a Sala Lilás já realizou mais de 110 atendimentos e precisamos nos unir no combate à violência contra a mulher”, disse.

O deputado estadual Inácio Falcão enalteceu a iniciativa do Governo do Estado em parceria com o programa Antes que Aconteça. “Nós sabemos da importância de o Estado estar presente com essas ações, nós temos dado nossa contribuição na proteção da mulher através do nosso mandato”, falou.

O vereador Anderson Pila também parabenizou a iniciativa de abertura da Sala Lilás em Campina Grande. “Essa é mais uma ação de proteção à mulher que reúne uma equipe multidisciplinar, com várias Secretarias envolvidas. Esse é um tema que nos traz a responsabilidade enquanto parlamento e sociedade civil porque as mulheres não podem ser violentadas e o espaço aberto hoje é um mecanismo de denúncia, de acolhimento e de mostrar que não aceitamos nenhum tipo de violência contra a mulher”, sustentou.

A Sala Lilás é um espaço reservado e acolhedor destinado ao atendimento de mulheres e meninas em situação de violência de gênero, com atendimento prestado por profissionais previamente capacitados, preferencialmente do sexo feminino, das instituições de segurança pública e do sistema de justiça.

Antes que aconteça – O programa é de autoria da senadora Daniella Ribeiro e tem como objetivo instituir uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa prevê campanha educativa nas escolas, instalação de salas lilás em delegacias comuns, cursos de defesa pessoal voltado para as mulheres, monitoramento eletrônico com tecnologia de ponta, e, também, a autonomia da mulher por meio do empreendedorismo feminino, dentre outras medidas.

Prestigiaram a solenidade o vice-governador Lucas Ribeiro; os vereadores Pimentel Filho e Olímpio Oliveira; prefeitos e lideranças políticas da região; o ex-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro; Anna Lorena (2ª vice-presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba – Famup); além de auxiliares da gestão estadual dentre eles André Rabelo (delegado-geral da Polícia Civil), Cassandra Duarte (delegada-geral adjunta da Polícia Civil), coronel Marcelo Araújo (comandante-geral do Corpo de Bombeiros), Raquel Azevedo (diretora-geral do Instituto de Polícia Científica – IPC), Lídia Moura (secretária da Mulher e da Diversidade Humana), Rosália Lucas (secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico), Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional), Cristiana Almeida (secretária executiva da Mulher e da Diversidade Humana) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).