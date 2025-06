Botafogo chega a acordo com Benfica e define últimos termos para fechar com Arthur Cabral

O Botafogo está perto de anunciar Arthur Cabral como reforço para a sequência da temporada. O clube alvinegro chegou a um acordo com o Benfica, de Portugal, para a transferência do atacante de 27 anos, e agora negocia os termos salariais com o jogador. A expectativa é de que o entendimento seja alcançado nos próximos dias, sem maiores entraves.

LISBON, PORTUGAL – NOVEMBER 23: Arthur Cabral of SL Benfica during the match between SL Benfica and CF Estrela da Amadora for the Portuguese Cup at Estadio da Luz on November 23, 2024 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images). Carlos Rodrigues

A operação gira em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões), incluindo parte fixa e bônus. O paraibano é representado por Paulo Pitombeira, empresário com boa relação com a diretoria do Botafogo e que também cuida da carreira de outros atletas do elenco, como Artur e Gregore. A chegada do centroavante acontece no momento em que Igor Jesus está de saída para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O técnico Renato Paiva entrou em contato com Arthur nos últimos dias para apresentar o projeto esportivo e garantir que o atacante terá papel central no esquema tático. O treinador também reforçou o desejo de contar com o camisa 9 no grupo que disputará a Copa do Mundo de Clubes neste mês.

Arthur Cabral em ação pelo Benfica. Patrícia de Melo Moreira/AFP

Arthur Cabral está de férias com a família em Campina Grande, na Paraíba, e aguarda a definição das conversas para viajar ao Rio de Janeiro. O Botafogo trabalha para concluir a negociação até domingo, prazo limite para que o jogador se junte ao elenco antes do embarque para a competição internacional.

